Харьковские школьники поддержали акцию #22PushUpChallenge 3 февраля 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Более 60 учащихся Харьковской специализированной школы №62 сегодня, 3 февраля, присоединились ко всемирной акции «22 Push Up Challenge» и отжались 22 раза в поддержку воинов АТО.