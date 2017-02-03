Харьков

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Харьковские школьники поддержали акцию #22PushUpChallenge

Харьковские школьники поддержали акцию #22PushUpChallenge
Более 60 учащихся Харьковской специализированной школы №62 сегодня, 3 февраля, присоединились ко всемирной акции «22 Push Up Challenge» и отжались 22 раза в поддержку воинов АТО.
Вместе со школьниками отжимания выполнил и директор школы Александр Гряник. Он отметил, что участниками АТО стали 16 выпускников школы, а также учитель немецкого языка и завуч по воспитательной работе.

– Сегодня среди нас, участников акции, – Алексей, его брат Максим сейчас находится в Авдеевке. Давайте поддержим его и всех наших военных. Сегодня мы пошлем им хороший импульс, – отметил Александр Гряник.

Он сообщил, что каждый понедельник школьники собираются в 8:15 на линейку. Новую неделю ученики и учителя начинают с исполнения гимна, на линейке обсуждают события в стране, подводят итоги, награждают победителей и призеров различных соревнований и конкурсов, строят планы на будущее.

– Все школьники поддержали такую акцию. Мы им сказали, что можно отжаться столько раз, на сколько хватит сил. Главное, чтобы это шло от души, с любовью к своей стране, – сказал директор.

Учитель предмета «Защита Отечества» Иван Ткаченко сообщил, что учащиеся школы уже семь раз принимали участие в военно-спортивной игре «Патриот», дважды занимали первые места, дважды завоевывали «серебро».

Одним из самых младших участников акции стал 12-летний Даниил. Вместе со старшими он тоже отжался 22 раза.

– Мне друг рассказал, что это в поддержку воинов АТО. Я рассчитал свои силы, тренировался дома. Я понял, что смогу, – сказал Даниил.

Цель акции «22 Pushup Challenge» – поддержка ветеранов боевых действий с посттравматическим синдромом, поддержка воинов и популяризация здорового образа жизни. Флешмоб стартовал в США в конце 2016 года после публикации отчета Департамента по делам ветеранов, в котором были представлены данные о самоубийствах среди ветеранов за 2014 год. Оказалось, что 22 ветерана каждый день совершают самоубийство, позже эта цифра была снижена до 20, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

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