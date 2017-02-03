Ученые посчитали безопасное для здоровья количество рабочих часов

Австралийские ученые определили максимально допустимое для сохранения здоровья работников количество рабочих часов в неделю. Результаты исследования опубликованы на сайте Австралийского национального университета.

Специалисты рекомендуют работать не более 39 часов в неделю, а не 48, как было принято на международном уровне около 80 лет назад. Эксперты считают, что большее количество рабочих часов может негативно отразится на психическом и физическом состоянии работника, поскольку человек не сможет уделять должное время вопросам питания и гигиены.Для исследования были использованы данные о 8 тысячах австралийских работников.Со-исследователь профессор Линдалл Страздинс из научной школы АНУ здоровья населения заявила о необходимости развеять миф о том, что для хорошего выполнения своей работы люди должны тратить долгие часы.К своим выводам ученые пришли, проанализировав продолжительность рабочего дня более 8 тысяч австралийцев и данные о текущем состоянии их здоровья.Специалисты рекомендуют сократить время, затрачиваемое на трудовую деятельность, примерно двум третям гражданам страны 24-65 лет, которые работают в среднем более 40 часов в неделю. Особо авторы исследования отмечают загруженность женщин, большинство из которых выполняют еще и домашнюю работу.