Здоровье

  • 226
    •  / 

Ученые посчитали безопасное для здоровья количество рабочих часов

Ученые посчитали безопасное для здоровья количество рабочих часов
Австралийские ученые определили максимально допустимое для сохранения здоровья работников количество рабочих часов в неделю. Результаты исследования опубликованы на сайте Австралийского национального университета.
Специалисты рекомендуют работать не более 39 часов в неделю, а не 48, как было принято на международном уровне около 80 лет назад. Эксперты считают, что большее количество рабочих часов может негативно отразится на психическом и физическом состоянии работника, поскольку человек не сможет уделять должное время вопросам питания и гигиены.
Для исследования были использованы данные о 8 тысячах австралийских работников.

Со-исследователь профессор Линдалл Страздинс из научной школы АНУ здоровья населения заявила о необходимости развеять миф о том, что для хорошего выполнения своей работы люди должны тратить долгие часы.

К своим выводам ученые пришли, проанализировав продолжительность рабочего дня более 8 тысяч австралийцев и данные о текущем состоянии их здоровья.

Специалисты рекомендуют сократить время, затрачиваемое на трудовую деятельность, примерно двум третям гражданам страны 24-65 лет, которые работают в среднем более 40 часов в неделю. Особо авторы исследования отмечают загруженность женщин, большинство из которых выполняют еще и домашнюю работу.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2916.75 грн
10 RUB 4.4989 грн
100 USD 2698.7 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи