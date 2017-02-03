Опубликован проект нового календаря украинских праздников

Украинский институт национальной памяти предлагает упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней и представляет для общественного обсуждения разработанный им проект закона Украины о государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях.

Проект закона опубликован на сайте УИНП. В УИНП предлагают отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он приходится на субботу или воскресенье. Исключение составят Рождество и Пасха.Уточняется, что отмена международных и всемирных праздников (8 марта, 1 мая и другие) не предусматривается. Однако количество праздничных выходных дней изменится с 11 до 9. Вместо выходного дня 8 марта предлагается установить государственный праздник и выходной Шевченковский день 9 марта. Вместо 1-2 мая - ввести во вторую пятницу сентября День семьи как выходной день. Выходной день 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (этот праздник остается государственным) переместить на 8 мая - День памяти и примирения.Авторы законопроекта предлагают присылать свои предложения на надо 1 марта 2017 года.Напомним, 27 января 2017 года сообщалось, что Украинский институт национальной памяти подготовил проект закона, согласно которому будут декоммунизированы государственные праздники. Глава института национальной памяти Владимир Вьятрович заявил, что на государственном уровне должны отмечать только праздники посвященные "переломным, чрезвычайно важным для Украины как государства событиям".