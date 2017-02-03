В Украине собираются строить недорогое муниципальное арендное жилье

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины инициирует строительство недорогого муниципального арендного жилья для обеспечения квартирами людей, которые не могут позволить себе купить недвижимость.

"Мы хотим ввести понятие муниципального арендного жилья ... Им смогут пользоваться работники бюджетной сферы, социально незащищенные люди и все, кто не может купить жилье", - сообщил заместитель главы министерства Лев Парцхаладзе.По словам Парцхаладзе, аренда такого жилья будет ниже рыночной стоимости в среднем на 30%.Первый заместитель главы Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный отметил, что спрос на недорогое арендное жилье растет в связи с отсутствием доступного ипотечного кредитования, а также большого количества внутренне перемещенных лиц из-за оккупации Крыма и части Донбасса."Нынешняя арендная плата приблизительно равна средней заработной плате в Украине", - сказал он, добавив, что в Европе этот показатель находится на уровне 25%.