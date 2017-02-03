В Украине собираются строить недорогое муниципальное арендное жилье

"Мы хотим ввести понятие муниципального арендного жилья ... Им смогут пользоваться работники бюджетной сферы, социально незащищенные люди и все, кто не может купить жилье", - сообщил заместитель главы министерства Лев Парцхаладзе.
По словам Парцхаладзе, аренда такого жилья будет ниже рыночной стоимости в среднем на 30%.
Первый заместитель главы Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный отметил, что спрос на недорогое арендное жилье растет в связи с отсутствием доступного ипотечного кредитования, а также большого количества внутренне перемещенных лиц из-за оккупации Крыма и части Донбасса.
"Нынешняя арендная плата приблизительно равна средней заработной плате в Украине", - сказал он, добавив, что в Европе этот показатель находится на уровне 25%.