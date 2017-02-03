В ХПИ ввели новые правила начисления стипендий

В 2017 году стипендии в Харьковском национальном техническом университете «ХПИ» будут выплачиваться в соответствии со стипендиальным рейтингом университета.

Об этом сообщил ректор ХПИ Евгений Сокол.«В основу составления рейтинга было заложено два принципа – это уход от субъективной оценки преподавателя и обеспечение прозрачности (размещение составленного стипендиального рейтинга на сайте вуза)», – отметил ректор НТУ «ХПИ».То есть каждый студент, претендующий на стипендию, в течение всего семестра будет получать соответствующие баллы за выполнение заданий, в результате он сам сможет просчитать свое место в рейтинге.В рейтинге ХПИ предусмотрена и возможность получения дополнительных баллов. Так, например, за публикацию работы в международных изданиях студент может получить 5 баллов, за публикацию в специализированных украинских изданиях – 3 балла, опубликование тезисов конференций – 1 балл, разные баллы предусмотрены и за достижения спортсменов в зависимости от уровня соревнования: страны, мира, региона.После назначения стипендий в течение трех дней на сайте университета вывешивается полный приказ о назначении стипендий. Для контроля вопросов, связанных со стипендией в университетах, создаются cтипендиальные комиссии. В ХПИ она состоит из двух ступеней: стипендиальной комиссии на факультете, председателем которой является декан, и общеуниверситетской стипендиальной комиссии. В соответствии с положением в стипендиальную комиссию входят те представители университета, которые отвечают за соответствующее направление: юрист, бухгалтер и др., а также не менее 50% представителей студенческого самоуправления и представителей профсоюзной организации.Поэтому все вопросы, связанные с назначением стипендии, решаются на факультетских стипендиальных комиссиях, а в случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций этот вопрос рассматривается на общеуниверситетском уровне.