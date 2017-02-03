Происшествия

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Ради тысячи гривен и водки в Харьковской области произошло убийство

Ради тысячи гривен и водки в Харьковской области произошло убийство
2 февраля в 7:50 в дежурную часть Близнюковского отделения полиции поступило обращение от 43-летней женщины о том, что она нашла своего отца мертвым. Мужчина жил в селе Садовом.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, следственно-оперативной группой установлено, что в коридоре на полу находится обугленное тело 67-летнего мужчины, в доме нарушена обстановка, разбросаны вещи.

Во время проведения первоочередных следственно-оперативных мероприятий установлены обстоятельства произошедшего и задержаны подозреваемые – 31 и 32-летние безработные рецидивисты. Преступление они совершили в пьяном состоянии.

1 февраля около 22:00 двое мужчин, предварительно сговорившись, пришли в дом жертвы. Мужчина узнал местных жителей и открыл им дверь, после чего они сразу набросились на него, сбили с ног. Когда вошли в дом, надели пострадавшему на голову мешок, начали требовать деньги и самовольно искать их по дому, продолжая наносить телесные повреждения.

После того, как нападавшие нашли денги в сумме чуть больше тысячи гривен и несколько бутылок водки, один из них вышел, а второй поджег тело жертвы.

Следователем открыты уголовные производства по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за содеянное предусматривает пожизненное заключение.

Граждане задержаны, в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.

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