Ради тысячи гривен и водки в Харьковской области произошло убийство

2 февраля в 7:50 в дежурную часть Близнюковского отделения полиции поступило обращение от 43-летней женщины о том, что она нашла своего отца мертвым. Мужчина жил в селе Садовом.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, следственно-оперативной группой установлено, что в коридоре на полу находится обугленное тело 67-летнего мужчины, в доме нарушена обстановка, разбросаны вещи.Во время проведения первоочередных следственно-оперативных мероприятий установлены обстоятельства произошедшего и задержаны подозреваемые – 31 и 32-летние безработные рецидивисты. Преступление они совершили в пьяном состоянии.1 февраля около 22:00 двое мужчин, предварительно сговорившись, пришли в дом жертвы. Мужчина узнал местных жителей и открыл им дверь, после чего они сразу набросились на него, сбили с ног. Когда вошли в дом, надели пострадавшему на голову мешок, начали требовать деньги и самовольно искать их по дому, продолжая наносить телесные повреждения.После того, как нападавшие нашли денги в сумме чуть больше тысячи гривен и несколько бутылок водки, один из них вышел, а второй поджег тело жертвы.Следователем открыты уголовные производства по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за содеянное предусматривает пожизненное заключение.Граждане задержаны, в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.