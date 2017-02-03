Общество

  • 121
    •  / 

Александр Вилкул встретился с жителями Авдеевки

Александр Вилкул встретился с жителями Авдеевки
Народный депутат Украины Александр Вилкул выехал в Авдеевку, где встретился с жителями и передал первую партию медикаментов и дизельного топлива для генераторов.
— Люди в беде, в Авдеевке — гуманитарная катастрофа. Острая нехватка практически всего необходимого. Уже третий год мы помогаем мирным жителям. Мы были и будем со своим народом, — говорит народный депутат. — Сейчас наш долг — помогать, чем только можно Авдеевке и другим прифронтовым населенным пунктам. Последние события подтверждают нашу позицию — необходимо как можно быстрее заканчивать эту войну. Заканчивать только дипломатическими методами, силового решения не существует. Хватит жертв!

Вместе с директором АКХЗ Мусой Магомедовым Александр Вилкул встретился с рабочими предприятия прямо в производственных цехах. Из-за обрыва электрических сетей крупнейший в Европе коксохимический завод остановил часть производственных мощностей.
 
 — Я благодарен каждому работнику АКХЗ и его руководству за то, что даже под обстрелами вы делали все возможное, чтобы предприятие продолжало работать. А сейчас город не замерзает только благодаря тому, что завод прокачивает воду в теплотрассах. Война разрушает экономику и делает людей еще беднее. Мы будем продолжать делать в парламенте все возможное для того, чтобы вернуть в нашу страну мир.

Вилкул отметил, что в результате активизации боевых действий пострадала не только Авдеевка. В результате обстрелов обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью.

— Около миллиона человек остались без воды. Это угроза масштабнейшей гуманитарной катастрофы. Власть обязана оперативно принимать решения, искать пути как остановить конфликт и восстанавливать коммуникации. Необходимо спасать людей, — подчеркнул Вилкул.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2916.75 грн
10 RUB 4.4989 грн
100 USD 2698.7 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи