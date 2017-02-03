Александр Вилкул встретился с жителями Авдеевки

Народный депутат Украины Александр Вилкул выехал в Авдеевку, где встретился с жителями и передал первую партию медикаментов и дизельного топлива для генераторов.

— Люди в беде, в Авдеевке — гуманитарная катастрофа. Острая нехватка практически всего необходимого. Уже третий год мы помогаем мирным жителям. Мы были и будем со своим народом, — говорит народный депутат. — Сейчас наш долг — помогать, чем только можно Авдеевке и другим прифронтовым населенным пунктам. Последние события подтверждают нашу позицию — необходимо как можно быстрее заканчивать эту войну. Заканчивать только дипломатическими методами, силового решения не существует. Хватит жертв!Вместе с директором АКХЗ Мусой Магомедовым Александр Вилкул встретился с рабочими предприятия прямо в производственных цехах. Из-за обрыва электрических сетей крупнейший в Европе коксохимический завод остановил часть производственных мощностей.— Я благодарен каждому работнику АКХЗ и его руководству за то, что даже под обстрелами вы делали все возможное, чтобы предприятие продолжало работать. А сейчас город не замерзает только благодаря тому, что завод прокачивает воду в теплотрассах. Война разрушает экономику и делает людей еще беднее. Мы будем продолжать делать в парламенте все возможное для того, чтобы вернуть в нашу страну мир.Вилкул отметил, что в результате активизации боевых действий пострадала не только Авдеевка. В результате обстрелов обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью.— Около миллиона человек остались без воды. Это угроза масштабнейшей гуманитарной катастрофы. Власть обязана оперативно принимать решения, искать пути как остановить конфликт и восстанавливать коммуникации. Необходимо спасать людей, — подчеркнул Вилкул.