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Студентов харьковского медколледжа переселили в непригодные для учебы аудитории: фото-факты

Студентов харьковского медколледжа переселили в непригодные для учебы аудитории: фото-факты
Студентов харьковского медколледжа переселили в непригодные для учебы аудитории: фото-факты Жуткий холод, обшарпанные помещения и плесень на стенах. В таких условиях оказались студенты бывшего Харьковского медицинского колледжа №1 после «оптимизации» -- объединения с ХМК №2.

Студентов и преподавателей не ждали?


В июне прошлого года решением Харьковского облсовета Харьковский медицинский колледж №1 присоединили к медколледжу № 2, переименовав заведение «два в одном» в КЗ охраны здоровья «Харьковский областной медицинский колледж». Со временем студентов и преподавателей медколледжа №1, несмотря на многочисленные заверения властей о том, условия учебы не изменятся, решили переместить из здания в центре города на Куликовском спуске (бывшей улице Революции) в корпуса второго учебного заведения. Переезд состоялся недавно, в середине учебного года, и сразу преподнес «переселенцам» немало неприятных открытий.

- О переезде медколледжа нам было известно, но мы были уверены, что он состоится летом, после окончания учебного года, – рассказывает староста группы Ф-25 Харьковского медицинского областного колледжа Станислав Вечеря. -- Но перемещение произошло впопыхах после Нового года. Когда после зимних каникул мы пришли на первое занятие в 417 аудиторию корпуса №1 на Стадионном проезде, 10 выяснилось, что для учебного процесса помещение абсолютно не приспособлено. Во-первых, очень холодно. Термометров у нас не было, но студенты из другой группы измерили температуру в своей аудитории на 5-ом этаже – оказалось, что в помещении всего +1 градус. Кроме того, в окна задувал ветер. Кое-как мы их заклеили, но в углах рам сделать это так и не удалось. Мало того, стены в нашей аудитории оказались полностью ободранными, без обоев. На полу гвоздями прибита полоска старого линолеума, и мы боимся его сдирать -- непонятно, какие дефекты под ним находятся. Выяснилось, что в этом корпусе на 4-ом и 5-ом этажах находилось общежитие, совершенно не оборудованное для занятий и больше похожее на казарму: электрические розетки вынесены в коридор.



Станислав Вечеря – участник АТО, и к лишениям ему не привыкать. Но студент считает: трудности в зоне АТО диктуют условия военного конфликта, а здесь они ничем не оправданны.

«Мне интересно, за что я плачу»


В заложниках у холода оказались все группы бывшего медколледжа №1, которых определили учиться в помещения на 4-ом и 5-ом этажах здания.

– Студенты сидят на занятиях в верхней одежде, надевают термобелье, теплые лыжные ботинки, а бывает, даже не снимают перчаток, – говорит отец второкурсника колледжа Тимур Посохов. – Возмущает отсутствие ремонта и обшарпанные стены, поломанная, непригодная для использования мебель. В некоторых аудиториях нет обычных для учебных кабинетов досок, а о состоянии санузлов даже говорить не хочется. Судя по состоянию аудиторий, ремонт здесь делали в последний раз около 50 лет назад. Родителям уже третью неделю никто ничего не объясняет и выхода из ситуации не предлагают.

У родителей студентов-контрактников, которые платят за такую учебу немалые деньги, тем более возникают вопросы. Мама студентки Юлия Юрина в свое время тоже училась в медколледже, мечтала дать дочери хорошее медицинское образование.

-- Дочь учится по специальности «фельдшер-акушер» на контрактном отделении, -- делится Юлия Юрина. -- Группу, в которой учится моя дочь, перевели на 5-ый этаж. Из труб слили воду, отключили тепло, и на этом все закончилось. Отопления вообще не было, в аудитории температура +5, а ведь почти вся группа -- девочки. Мы знали, что колледжи будут объединять, но не таким же способом! За год учебы я плачу более 10 тыс. грн. Мне очень интересно, за что я выкладываю такие деньги и куда они тратятся. В колледже немало учащихся-контрактников, в общей сложности сумма, которая поступает за обучение студентов, складывается солидная, так неужели у колледжа нет средств даже на отопление?



Из-за холода занятия в колледже «переполовинили»


Студентов и родителей тревожат не только условия занятий, но и сомнительное качество такой учебы.

- В бывшем медколледже №1 была хорошая материальная база, преподаватели могли использовать массу пособий, необходимых нам для учебы, микро- и макропрепаратов (препараты для исследования под микроскопом и органы в стеклянных сосудах), огромное количество стендов, которые позволяли нам изучать фундаментальные предметы, – говорит Станислав Вечеря. – На новом же месте нет никаких пособий и даже проектора. Преподаватели вынуждены возить с собой на занятия тяжеленные папки с наглядными материалами, учебное оборудование, чтобы не на пальцах объяснять студентам материал. Кроме того, оказалось, что в помещении не хватает мест: в нашей группе учатся 22 студента, а столы в предназначенной для нас аудитории рассчитаны всего на 20 посадочных мест. Из-за морозов на 5-ом этаже перестали проводить занятия, а в нашей группе, которая занимается на 4-ом, уже третью неделю идут наполовину сокращенные занятия: пары длятся не 90, а 45 минут. Сначала дети, конечно, этому обрадовались, но потом поняли, что материал нам не вычитывают, а сдавать придется всю программу.

Условия занятий приближаются к военным


Переживают за результаты учебы будущих медиков и преподаватели, которым приходится нести знания в суровых условиях.

-- Если я назову свое имя, мне сразу придется писать заявление об уходе: администрация колледжа нас предупредила, что на недовольных ситуацией педагогов статью всегда найдут, -- рассказывает педагог ХОМК, пожелавший остаться неизвестным. – Но творятся какие-то непонятные вещи. Похоже, в этой истории замешаны большие люди, и бороться с ними бесполезно. Все, что происходит в колледже, очень странно: я пока не вижу запланированных действий, которые приводят к какому-то результату. Все разваливается, но ничего не созидается.

Другие педагоги все-таки решились высказаться открыто.

-- Личных претензий к новой     администрации я не имею – сколько бы ни обращалась, мне всегда шли навстречу, но нынешние условия занятий приближаются к военным, -- говорит преподаватель биологии и медицинской биологии ХОМК Ирина Тихонова. -- Мы, преподаватели, – бюджетники, и это накладывает отпечаток на нашу психологию: все боятся потерять работу. Многие педагоги опасаются высказываться, но я считаю, что лучше решить проблему и прийти к общему знаменателю. Если нас действительно объединили, мы должны быть на равных, а получилось, что мы, как бедные родственники. Никто не может понять, почему нельзя было сначала сделать ремонт, а потом нормально переехать. Я сейчас обучаюсь на курсах, поэтому в корпусе на Стадионном проезде работать еще не доводилось, но коллеги рассказывали, что работать в таких условиях очень сложно -- не может педагог читать лекции в пальто и в шапке. Администрация колледжа пошла навстречу – сократила пары, что-то пытаются сделать с отоплением. Но ведь «великое переселение» можно было организовать не с 3 января, а перенести хотя бы на март или апрель, чтобы люди не мерзли и психологически были к этому готовы.



«Оптимизация не должна идти в ущерб здоровью и учебе»


В каких условиях учатся теперь студенты бывшего медколледжа №1, видел и депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах.

– На мой взгляд, нормально учиться при такой температуре и в таких условиях невозможно, – уверяет Дмитрий Булах. – Второе, что меня удивило: когда происходило объединение этих колледжей и возникал вопрос о его целесообразности, на сессии областного совета было заявлено, что это сделано с целью оптимизации и экономии на администрировании. При этом была дана гарантия, что дети не пострадают, что они будут учиться там же, где учились, и что колледж просто станет одним юридическим лицом. Но в реальности мы видим совсем обратное: детей, которые учились в центре, перевели на Стадионный и на ХТЗ, при этом здания на Гуданова и Куликовском спуске пустуют. Я интересовался у директора медколледжа, почему нельзя хотя бы временно разместить группы в прежних корпусах, но получил уклончивые ответы. На мой взгляд, прежде чем думать об оптимизации и объединении, нужно было думать о последствиях. Оптимизация не должна идти в ущерб здоровью студентов и учебе. Ходили и сейчас остаются актуальными слухи о том, что на здание в центре города на Куликовском спуске кто-то положил глаз, и объединение сделано только для того, чтобы здания ушли нужным людям. Невольно возникает вопрос, почему объединение и перемещение студентов было сделано в такой спешке и почему детей разместили в таких диких условиях вместо того, чтобы дать им возможность учиться в приспособленных помещениях.

«Назвать происходящее оптимизацией не поворачивается язык»


Если ситуация не изменится, будущим медикам придется грызть гранит науки в обшарпанных комнатах и дрожать от холода еще не одну неделю.

– Причина холода на 4-ом и 5-ом этажах корпуса на Стадионной, 10 – конструкционные особенности системы отопления, которая требует капитального ремонта, – считает Тимур Посохов. – Но одновременно проводить занятия и производить ремонт системы отопления и помещений невозможно. Комизм ситуации в том, что весь прежний корпус, где размещался медицинский колледж №1, стоит пустой. Он объявлен административным зданием, в котором дважды в неделю проводятся совещания, там же расположена часть бухгалтерии. В этом здании 16 малых и четыре больших аудитории, там абсолютно нормальные условия, необходимое для занятий оборудование, хороший компьютерный класс, аппаратура. Там могли бы свободно заниматься около 400 детей. Кроме того, в одном из корпусов медколледжа на улице Гуданова учатся всего три группы – около 70 человек, между тем там могут расположиться около 300 студентов. Непонятно, почему занятия проводятся не в двух эксплуатируемых зданиях, где условия гораздо лучше, а в совершенно не приспособленных помещениях. На этот вопрос администрация учебного заведения ответа так и не дала. Нам ответили – для оптимизации учебного процесса, но назвать происходящее оптимизацией не поворачивается язык.

«Мы рады, что власть нас услышала»


1 февраля Тимур Посохов встретился с заместителем губернатора Михаилом Черняком.

- Михаил Черняк сказал, что в течение трех дней нам будет дан ответ, как выйти из этой ситуации, и в течение 10 дней будет решен вопрос о том, чтобы дети учились в нормальных условиях. На мой вопрос, означает ли это, что студенты снова вернутся на занятия в прежние корпуса на Куликовском спуске и на Гуданова, Михаил Черняк ответил, что это приемлемый вариант, который будет рассматриваться вместе с директором медколледжа, -- говорит Тимур Посохов.

- Назвать точные сроки я смогу тогда, когда мы будем понимать, какой проект, какой объем работы, какая смета, когда появятся деньги, когда появится подрядчик, тогда можно говорить о конкретных сроках. Но эта проблема известна, она на контроле и отрабатывается для того, чтобы найти решение, - подтвердил Михаил Черняк в интервью АТН.

На положительный исход дела теперь надеются и студенты, их родители и педагоги.

- Мы рады, что власть нас услышала и пошла на конструктивный диалог. Хочется верить, что совместными усилиями выход из непростой ситуации будет найден, - говорят они.

P.S. Несколько часов назад студенты медколледжа сообщили обнадеживающую новость. По их информации, на следующей неделе они вернутся в бывший корпус №1 на Куликовском спуске. «Радует, что пока вопрос будет решаться на уровне облсовета и облгосадминистрации, нам не придется мерзнуть в холодных аудиториях», - написали они.

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