Политика

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В России неофициально признали паспорта «ДНР» и «ЛНР»

В России неофициально признали паспорта «ДНР» и «ЛНР»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официального признания паспортов "ЛНР" и "ДНР" в России не было, а отдельные случаи были вызваны "гуманитарными соображениями".
"Это не официальное признание паспортов. Речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными органами власти, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса", - цитирует его слова РБК.

Как заявил Песков, у жителей Донбасса украинские паспорта "приходят в негодность", возможности заменить их нет, и они используют паспорта "ДНР" и "ЛНР".

"Исходя из этих гуманитарных соображений, такие ситуации [признание этих паспортов в РФ] действительно возможны", - отметил он.

Ранее РБК сообщал, что владельцы паспортов "ДНР" и "ЛНР" могут купить билет на поезд или самолет и забронировать номер в гостинице на территории РФ. О том, что по паспортам "ДНР" и "ЛНР" можно пересечь границу с Россией и летать внутренними рейсами, сообщили жители оккупированной территории Донбасса, а также источники в Госдуме и дипломатических кругах. Эту информацию изданию подтвердили и представители авиакомпании S7 Airlines. Источник в дипломатических кругах рассказал изданию, что паспорта "ДНР" и "ЛНР" действуют в России по неформальной договоренности между Москвой и сепаратистами.

Законно пересекать российскую границу владельцы паспортов "ДНР" и "ЛНР" пока не могут.

"ДНР" и "ЛНР" начали выдавать собственные "паспорта" с 2015 года. На январь 2017 года из 4 млн людей, проживающих на оккупированной территории Донецкой области, паспорта "ДНР" получили около 40 тыс. человек.

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