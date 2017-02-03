Украине угрожает эпидемия кори

В Украине отмечаются признаки нарастания эпидемического процесса по кори после предыдущего эпидемического спада, который длился с 2013 года.

Как сообщили в Центре по контролю и мониторингу заболеваний Минзрава Украины, на фоне общего снижения заболеваемости в 2016 году (зарегистрировано 102 случая кори в 10 регионах). В 6 регионах наблюдался рост показателей заболеваемости корью: Ивано-Франковской (78 случаев), Одесской (6 случаев), Львовской (5 случаев), Черновицкой (3 случаев), Днепропетровской (2 случая), Кировоградской (1 случай).Ход эпидемического процесса в отдельных регионах сопровождался вспышками и групповыми заболеваниями. Пять вспышек кори в период с сентября 2016 по январь 2017 года зарегистрированы в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, во время которых заболела всего 41 человек. Из них три вспышки было зарегистрировано в общеобразовательных школах, а именно в 2-х школах пгт. Делятин и 1-й - м. Надворная. Другие две вспышки кори - семейные очаги в пгт. Делятин.Семейный очаг кори зарегистрировано в августе 2016 года в Одессе, где заболели трое детей. Два ребенка посещали ДДЗ № 121, третий ребенок школьник 4 класса, пребывал на летних каникулах. Все трое детей оказались не привиты против кори по причине отказа родителей.В 2016 году от кори скончался 1 взрослый (Днепропетровская обл.).Согласно обобщенных данных за 2016 год корью в Украине болели преимущественно не привитые лица (37), лица с отсутствующими данными о прививках (11) и лишь с одной вакцинацией без ревакцинации (26), вместе 74 человека, что составляет 72,5% от всех заболевших 102 человек.Из 102 случаев кори 58 (56,8%) составили дети раннего, младшего и среднего возраста, из них 50 (86,0%) не привиты в соответствии с Календарем, 5 детей (8,6%) с неизвестными данными о прививках. Остальные 27 детей старшего возраста и подростков, 17 взрослых со сниженным иммунным статусом.Все выше указанное является сигнальными признаками приближения очередного эпидемического подъема кори в Украине на фоне низкого уровня охвата профилактическими прививками, который наблюдается в последние годы.Все это должно вызвать обеспокоенность медицинского сообщества, ответственного за организацию и обеспечение эпидемического благополучия населения.