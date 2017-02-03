Украина

  • 78
    •  / 

Украине угрожает эпидемия кори

Украине угрожает эпидемия кори
В Украине отмечаются признаки нарастания эпидемического процесса по кори после предыдущего эпидемического спада, который длился с 2013 года.
Как сообщили в Центре по контролю и мониторингу заболеваний Минзрава Украины, на фоне общего снижения заболеваемости в 2016 году (зарегистрировано 102 случая кори в 10 регионах). В 6 регионах наблюдался рост показателей заболеваемости корью: Ивано-Франковской (78 случаев), Одесской (6 случаев), Львовской (5 случаев), Черновицкой (3 случаев), Днепропетровской (2 случая), Кировоградской (1 случай).

Ход эпидемического процесса в отдельных регионах сопровождался вспышками и групповыми заболеваниями. Пять вспышек кори в период с сентября 2016 по январь 2017 года зарегистрированы в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, во время которых заболела всего 41 человек. Из них три вспышки было зарегистрировано в общеобразовательных школах, а именно в 2-х школах пгт. Делятин и 1-й - м. Надворная. Другие две вспышки кори - семейные очаги в пгт. Делятин.

Семейный очаг кори зарегистрировано в августе 2016 года в Одессе, где заболели трое детей. Два ребенка посещали ДДЗ № 121, третий ребенок школьник 4 класса, пребывал на летних каникулах. Все трое детей оказались не привиты против кори по причине отказа родителей.

В 2016 году от кори скончался 1 взрослый (Днепропетровская обл.).

Согласно обобщенных данных за 2016 год корью в Украине болели преимущественно не привитые лица (37), лица с отсутствующими данными о прививках (11) и лишь с одной вакцинацией без ревакцинации (26), вместе 74 человека, что составляет 72,5% от всех заболевших 102 человек.

Из 102 случаев кори 58 (56,8%) составили дети раннего, младшего и среднего возраста, из них 50 (86,0%) не привиты в соответствии с Календарем, 5 детей (8,6%) с неизвестными данными о прививках. Остальные 27 детей старшего возраста и подростков, 17 взрослых со сниженным иммунным статусом.

Все выше указанное является сигнальными признаками приближения очередного эпидемического подъема кори в Украине на фоне низкого уровня охвата профилактическими прививками, который наблюдается в последние годы.

Все это должно вызвать обеспокоенность медицинского сообщества, ответственного за организацию и обеспечение эпидемического благополучия населения.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2916.75 грн
10 RUB 4.4989 грн
100 USD 2698.7 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи