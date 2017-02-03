Харьков

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Как харьковчане голосуют за проекты памятника Героям Небесной Сотни

Как харьковчане голосуют за проекты памятника Героям Небесной Сотни
На сайте харьковского Евромайдана и в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства продолжают собирать мнения жителей области о 21-м варианте монумента.
По словам организаторов конкурса, голосование идет достаточно активно, свое мнение выразили уже несколько сотен жителей города и области. На промежуточных этапах опроса голоса харьковчан не считали, поэтому какой проект лидирует именно среди харьковчан, сказать пока нельзя.

– Ящик для голосования, который находится в Центре культуры, останется запечатанным до финала проекта. Тогда же подведем итоги интернет-голосования, – отметил член жюри конкурса, координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин. – Не выделяя конкретный эскиз, хочу отметить, что у евромайдановцев есть концептуальное понимание того, каким должен быть памятник. Это должен быть монумент не смерти, а жизни, Герои должны предстать не столько жертвами, сколько победителями.

По мнению председателя секции скульптуры Харьковской организации Национального союза художников Украины Феликса Бетлиемского, работы которого также учувствуют в конкурсе, все представленные эскизы достойны внимания харьковчан.

– Как признавались мои коллеги, они уже давно не видели подобных по качеству и замыслу работ. Есть проекты европейского уровня, ведь самое главное в скульптуре – это памятник-символ, в этой форме и скрывается смысл работы, – рассказал Феликс Бетлиемский.

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Напомним, итоги конкурса подведут 17 февраля около трех десятков членов жюри, среди которых – общественники, представители ХОГА, городской власти, а также ректоры профильных вузов, искусствоведы, скульпторы и родственники Героев Небесной Сотни. Проголосовать онлайн можно здесь. Если жюри не определит победителя – конкурс будет продлен.

– Все же мы рассчитываем, что сможем определить победителя. В таком случае о нем мы объявим 20 февраля – в День памяти Героев Небесной Сотни, – сообщил Владимир Чистилин.

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