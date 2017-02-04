В Харькове проснулись провокаторы и диверсанты

Ситуация в зоне АТО серьезно обострилась
: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки
и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта один за другим отражают попытки
штурма. Обстрелы Авдеевки
из крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня уже привели к серьезным разрушениям и жертвам: нарушено тепло- и энергоснабжение города, в населенном пункте введен режим чрезвычайной ситуации
, приостановил работу коксохимический завод. По информации пресс-службы ГСЧС Украины, по состоянию на 2 февраля из города эвакуировано 26 человек, из них 17 детей, в Святогорск Донецкой области. В целом из Авдеевки эвакуированы
175 человек, из них 94 ребенка.
На помощь пострадавшей Авдеевке
бросилась вся Украина. Не остался в стороне и Харьков
. По словам первого заместителя председателя ХОГА Марка Беккера, в связи с ухудшившейся ситуацией и обстановкой в районе Авдеевки создан оперативный штаб помощи и предотвращению гуманитарной катастрофы — все департаменты ХОГА и райадминистрации уже включились в работу. 2 февраля из Харькова в Авдеевку отправили 50 тонн гуманитарной помощи: десять генераторов, столько же теплоэлектрообогревателей, по десять тонн дизельного топлива и бензина, а также лекарства, перевязочные материалы, мыло, моющие средства, продукты.
— Буквально за несколько часов предприятия и фермеры Харьковщины собрали более 20 тонн продуктов. Это практически 5,5 тонны муки, 5,5 тонны овощей, 2,5 тонны макаронных изделий и круп, 1,5 тонны сахара, колбасные изделия, тушенка, растительное масло, овощи, — сообщила замначальника управления потребительского рынка департамента экономики и международных отношений ХОГА Светлана Калачева.
Директор департамента гражданской защиты ХОГА Павел Пономаренко добавил, что 3 февраля в Авдеевку отправляются десять кубометров пиломатериала, необходимого для восстановления города.
В нашем регионе, который непосредственно граничит с зоной АТО, оживились провокаторы и диверсанты. Так, возобновились затихшие на некоторые время сообщения о минировании тех или иных объектов в городе. Звонки, по словам правоохранителей, зачастую поступают с неподконтрольной Украине территории. 30 января в полицию поступил звонок о якобы подложенной взрывчатке в здание ХОГА. Сейчас правоохранители ищут «шутника», поведавшего о ложном минировании. 2 февраля неизвестный известил полицию о минировании старинного здания на улице Маршала Бажанова
, 21/23. Пока выяснилось, что информация фейковая, на месте работали эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, из дома дореволюционной постройки пришлось эвакуировать 17 харьковчан.
В поселке Донец Балаклейского района 30 января бойцы СБУ задержали террориста, который планировал подорвать железнодорожные пути
на маршруте из Харьковской в Донецкую область. Как сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, 27-летний мужчина участвовал в захвате ХОГА и избиениях украинских активистов, а после провала «русской весны» уехал воевать в ДНР. С апреля 2014 года он находился в рядах вооруженных формирований Гиркина, затем на протяжении двух лет — в составе бандформирования «Спарта». В Харьковскую область он приехал через Россию и планировал устраивать диверсии на железных дорогах и объектах топливно-энергетического комплекса. Во время обыска бойцы «Альфы» изъяли у подозреваемого 1,2 килограмма тротила, почти 0,5 килограмма пластида, две осколочные гранаты РГН, а также карты и фотоматериалы с указанием мест будущих взрывов. Ему объявлено о подозрении по ст. 263 (хранение оружия и боеприпасов), решается также вопрос о квалификации его действий по статьям 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) и 110 (посягательство на территориальную целостность) УК Украины. Идут следственные действия.
Путин смотрит на реакцию Трампа
По словам военного эксперта Вячеслава Целуйко, российский президент Владимир Путин решил обострить конфликт
в Донбассе, чтобы проверить как на его провокацию отреагирует администрация президента США Дональда Трампа. Если из Белого дома не последует никаких заявлений и серьезной реакции — может возникнуть новое обострение
— То есть Путин смотрит, какова будет реакция Трампа — можно ли пойти на дальнейшую эскалацию без риска дополнительных санкций и т. д. , — говорит военный эксперт. — Пока со стороны американского президента серьезных и жестких заявлений в сторону России сделано не было. Естественно, это провоцирует Путина на очередную эскалацию на территории Украины.
По мнению Вячеслава Целуйко, ситуация очень напоминает ту, что наблюдалась в конце 1930-х годов с Гитлером.
— Гитлер тоже зондировал реакцию мира — вначале аншлюс (союз. — Прим. ред
) с Австрией, потом передача Саарской области Германии, затем аннексия Чехии и дальше — вторжение в Польшу. Он тоже не собирался начинать Вторую мировую войну, ему казалось, что западные страны — Великобритания и Франция — ограничат его какими-то заявлениями о беззаконии его действий и т. д. То есть, если агрессора не одергивать жестко — это провоцирует его на дальнейший агрессивные действия, на эскалацию, — уверен Вячеслав Целуйко. — А США — это единственная сверхдержава, которая может поставить Россию на место. И, соответственно, в зависимости от реакции Штатов Путин строит свою политику. Если Америка будут сквозь пальцы смотреть на обострение — агрессор пойдет дальше. Если США не отменят старые санкции и добавят новые — для него это лучший холодный душ и лучшее средство для деэскалации конфликта.
Почему именно Авдеевка
По словам политолога Валерия Дудко, Россия после новогодней паузы активизировала свою деятельность в Донбассе для реализации своих планов.
— Ей нужно, чтобы в Украине была нестабильная ситуация, дабы продемонстрировать всему миру свой процесс ведения «миротворческих» боевых действий на нашей территории, — говорит политолог. — Поэтому перед встречей с Трампом Путину нужно набрать козырей и показать, что он осуществляет здесь какие-то миротворческие действия, хотя все это миротворчество сводится к поставке оружия и боеприпасов для пророссийских боевиков.
И именно Авдеевка была выбрана для этих целей не случайно.
— Это критическая точка на фронте, поскольку через этот населенный пункт проходит линия электроснабжения Донбасса, поставка воды в Донбасс
. К тому же в непосредственной близости от этого населенного пункта — железнодорожная ветка и магистраль. Все это сформировало направление главного удара донецких боевиков, — считает Валерий Дудко. — Они выбрали Авдеевку, потому что им нужно, чтобы железнодорожное сообщение с Ясиноватой было гарантированно, а оно в настоящий момент находится под контролем украинских вооруженных сил.
Спровоцировали боевиков на активизацию и успехи украинских вооруженных сил.
— На своих позициях мы вышли на передовую линию к линии размежевания и взяли под контроль железную дорогу и магистраль общего пользования. Вот это и вызвало ответные действия со стороны донецких террористов, — говорит политолог.