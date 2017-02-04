Институт медрадиологии может оказаться на грани закрытия

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По поводу критической ситуации с финансированием учреждений здравоохранения глава профильного комитета ВР Ольга Богомолец обратилась к премьеру Владимиру Гройсману.



В своем обращении она отмечает, что учреждения высшей категории АМН остались практически без финансирования, что может привести к невозможности оказания высокоспециализированной медицинской помощи украинцам, потере кадрового потенциала и разрушению отечественной медицинской науки. А посему глава парламентского комитета просит премьер-министра поручить соответствующим центральным органам исполнительной власти объективно проанализировать ситуацию с финансовым обеспечением НАМН Украины и его учреждений, найти пути решения вопроса надлежащей оплаты труда их работников с целью сохранения кадров и недопущения гибели тысяч нуждающихся в помощи пациентов.