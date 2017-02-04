Харьков

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Повышение квартплаты становится реальностью

Повышение квартплаты становится реальностью
Коммунальное предприятие «Жилкомсервис» официально обнародовало свои предложения по повышению квартплаты.
Если их утвердит исполком — горожанам придется раскошелиться уже весной. Стоимость услуг может возрасти в среднем на 40–50%.

В конце прошлой недели о возможном подорожании кварплаты коммунальщики предупредили в листовках, которые расклеили на подъездах жилых домов, но вскоре эта информация и предполагаемые тарифы были опубликована на официальном сайте горсовета.

Как сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, КП «Жилкомсервис» передал в Харьковский горсовет свои предложения относительно повышения тарифов.

— Согласно расчетам предприятия, стоимость услуг может возрасти в среднем на 40–50%. На сколько именно — сказать пока невозможно, поскольку для каждого дома тариф рассчитывается индивидуально, а домов коммунальной собственности в Харькове — восемь тысяч, — говорит он. — Повышение связано с ростом минимальной зарплаты и стоимости электроэнергии. За последние пять лет квартплата в Харькове не повышалась, а стоимость электроэнергии за это время выросла почти в пять раз. За этот же период зарплата работников «Жилкомсервиса» также не повышались ни разу. Поэтому в структуре нового тарифа предусмотрено повышение оплаты их труда в среднем на 76%.

По словам Юрия Сидоренко, в ближайшие два-три месяца будет идти работа по формированию тарифа для каждого отдельно взятого дома и проверка цифр соответствующими структурами.

— Только после этого можно ожидать рассмотрения вопроса о повышении квартплаты на исполкоме. Иными словами, если повышение и будет, оно состоится не ранее апреля, а то и позже, — сообщил он.

Пока горожанам предлагается принять участие в обсуждении тарифов. Замечания и предложения можно до 15 февраля направлять по адресу: 61064, ул. Пермская, 12/14, КП «Жилкомсервис».

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