Политика

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Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: 115 обстрелов, трое погибших

Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: 115 обстрелов, трое погибших
Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы с РСЗО БМ-21 "Град", тяжелой артиллерии и минометов по всей линии соприкосновения, за сутки погибли трое бойцов ВСУ, семеро ранены.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 "Град", оккупанты вели огонь по Галициновке. Из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов били по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцевому. По Пескам, Каменке, Авдеевке и Луганскому неоднократно огонь вели танки. Из стрелкового оружия боевики открывали огонь по Зайцевому.

На Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой артиллерии обстреляна Талаковка. Из 120- и 82-миллиметровых минометов боевики обстреливали Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалик. Из гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому - БМП, по Чермалыку ПТРК, а по Широкиному - БМП и танк.

На Луганском направлении оккупанты из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Катериновке. По Станице Луганской и Валуйскому применяли гранатометы и стрелял снайпер. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 115 обстрелов. Трое наших военных погибли, семеро ранены.

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