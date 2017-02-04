В Украине запретили охотиться на лосей

В Украине вступил в силу мораторий на охоту на лосей.

«С сегондяшнего дня охота на этих животных в течение 25 ближайших лет на территории Украины запрещена. Только что подписал соответствующий приказ», – написал министр.Семерак отметил, что приказ предусматривает установление запрета охотиться на лося европейского (Alces alces) на всей территории Украины сроком на 25 лет, обязывает Государственную экологическую инспекцию осуществлять государственный надзор за соблюдением режима этого запрета, а также предусматривает разработку программы воспроизводства популяции лося европейского.«Если откровенно, то с мораторием мы опоздали лет на 20-30. Последние события с кровавой охоты на Черниговщине, где пострадало целое стадо, и в целом увеличение таких сообщений от граждан – стали крайним предупредительным сигналом, что тянуть некуда. Сейчас, по разным подсчетам, популяция лосей в Украине насчитывает от 2 до 6 тысяч особей. Тогда как в Беларуси и Польше около 30 тысяч. Кстати, Польшу тоже в свое время постигла подобная история с массовым отстрелом этих животных. С 2001 года там введен мораторий и популяция лося за это время выросла в несколько раз», – сообщил Семерак.