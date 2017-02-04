О памятнике в центре Харькова

#одоробло #пабагатому

Ну что, харьковчане, поздравляю вас с торжеством православного позолоченного ампира. На фото – памятник, который будет установлен на самой большой площади Европы вместо злополучного Ильича.



Впрочем, я не удивлен. То, что этот архитектурный конкурс станет самой одиозной за правление Кернеса профанацией, было ясно с самого начала, как только был опубликован состав жюри. Минуточку внимания этим «воинам света», которые благословили город этим величественным фаллоимитатором:



- заммэра по архитектуре (человек, дающий разрешения на любые архитектурные изменения - от перелицовки фасадов под коммерческую недвижимость до установки киосков);



- архитектор области (из его недавних достижений - вывод задним числом из реестра памятников архитектуры особняка Радзишевской, теперь на его месте возводят коммерческую недвижимость);



- бывший архитектор области (наверное, хороший человек «только квартирный вопрос его испортил»);



- замглавы Облсоюза архитекторов (той организации, при активном голосовании которой проходила застройка всего исторического центра);



- крупнейший застройщик Харькова (привет от особняка Радзишевской и еще от некоторых);



- старейший застройщик Харькова (ну вы поняли);



- главный художник города (десятки интервью со славословиями городской власти);



- декан университета, возглавляемого бывшим архитектором области (плюрализм мнений? нет, не слышали);



- ректор крупнейшего вуза Харькова (он же глава Совета ректоров, такого себе хора мальчиков-зайчиков, которые при появлении Кернеса вскакивают и отдают под козырек);



- глава облъячейки Нацсоюза дизайнеров (первый раз, когда мне стыдно, что я закончил Худпром);



- директор Центра краеведения, лояльный к Кернесу чуть более чем полностью (засветился в качестве научного легитимизатора решений городской власти).



А теперь скажите: вы правда были уверены, что при таком составе жюри будет проведен прозрачный конкурс? И здесь речь не о проекте-финалисте, а о том, как этот проект стал финалистом. Разгон волны в прессе, фейковые опросы коммунальных СМИ, совершенно импотентные проекты-конкуренты, будто запиленные студентом-второкурсником на коленке (нет, не все, было парочку достойных), вбросы, мутняки и прочие прелести открытой коммуникации.



Я не знал, какой проект выберут, но я ни минуты не сомневался, что выберут тот, который захочет мэрия.



А теперь запасаемся покорном и ждем, как у Гены всем критикам объяснят, что они – мудаки



На благо ж всех харьковчан...



UPD. Автор проекта – родной брат главного архитектора города. Ой.



UPD2. Из двенадцати «за» проголосовало десять. Готов был бы вычеркнуть этих двоих из своего списка, но голосование было тайным.



