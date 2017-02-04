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О памятнике в центре Харькова

фото: автора

О памятнике в центре Харькова
#одоробло #пабагатому

Ну что, харьковчане, поздравляю вас с торжеством православного позолоченного ампира. На фото – памятник, который будет установлен на самой большой площади Европы вместо злополучного Ильича.

Впрочем, я не удивлен. То, что этот архитектурный конкурс станет самой одиозной за правление Кернеса профанацией, было ясно с самого начала, как только был опубликован состав жюри. Минуточку внимания этим «воинам света», которые благословили город этим величественным фаллоимитатором:

- заммэра по архитектуре (человек, дающий разрешения на любые архитектурные изменения - от перелицовки фасадов под коммерческую недвижимость до установки киосков);

- архитектор области (из его недавних достижений - вывод задним числом из реестра памятников архитектуры особняка Радзишевской, теперь на его месте возводят коммерческую недвижимость);

- бывший архитектор области (наверное, хороший человек «только квартирный вопрос его испортил»);

- замглавы Облсоюза архитекторов (той организации, при активном голосовании которой проходила застройка всего исторического центра);

- крупнейший застройщик Харькова (привет от особняка Радзишевской и еще от некоторых);

- старейший застройщик Харькова (ну вы поняли);

- главный художник города (десятки интервью со славословиями городской власти);

- декан университета, возглавляемого бывшим архитектором области (плюрализм мнений? нет, не слышали);

- ректор крупнейшего вуза Харькова (он же глава Совета ректоров, такого себе хора мальчиков-зайчиков, которые при появлении Кернеса вскакивают и отдают под козырек);

- глава облъячейки Нацсоюза дизайнеров (первый раз, когда мне стыдно, что я закончил Худпром);

- директор Центра краеведения, лояльный к Кернесу чуть более чем полностью (засветился в качестве научного легитимизатора решений городской власти).

А теперь скажите: вы правда были уверены, что при таком составе жюри будет проведен прозрачный конкурс? И здесь речь не о проекте-финалисте, а о том, как этот проект стал финалистом. Разгон волны в прессе, фейковые опросы коммунальных СМИ, совершенно импотентные проекты-конкуренты, будто запиленные студентом-второкурсником на коленке (нет, не все, было парочку достойных), вбросы, мутняки и прочие прелести открытой коммуникации.

Я не знал, какой проект выберут, но я ни минуты не сомневался, что выберут тот, который захочет мэрия.

А теперь запасаемся покорном и ждем, как у Гены всем критикам объяснят, что они – мудаки

На благо ж всех харьковчан...

UPD. Автор проекта – родной брат главного архитектора города. Ой.

UPD2. Из двенадцати «за» проголосовало десять. Готов был бы вычеркнуть этих двоих из своего списка, но голосование было тайным.

АЛЕКСАНДР КОСТЕНКО

Харьковский журналист, известный блогер

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