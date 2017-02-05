Юрий Андрухович сыграл на харьковской сцене самого себя

В Харькове прошел спектакль «Альберт, или Высшая форма казни» по одноименному рассказу украинского поэта и писателя Юрия Андруховича.

Текст присяги написал кровью

«Альберт» стал особым синтезом искусства

В спектакле звучит мистический контрабас

В центре сюжета — события 1641 года, история жизни и смерти преступника Альберта Вироземского, который кровью написал присягу нечистой силе.— Я не придумывал это имя: фигура Альберта Вироземского реально существовала в ХVII веке, а ключевым моментом истории стало то, что его при всем народе сожгли на площади во Львове. В те времена существовало несколько форм казни, но к сожжению прибегали в исключительных случаях — такой конец нужно было серьезно «заслужить». В исторических судебных хрониках зафиксировано, что Альберта Вироземского сожгли за позорнейший поступок в истории города. Мне довелось прочитать об этом в нескольких источниках — и у современных историков, и историков ХIХ века. Информации было мало, но для меня, как для автора, это и неплохо — я имел возможность развивать собственную фантазию. Ключевым моментом стал не только акт сожжения, но и то, что приговоренный к смертной казни, заточенный в подземелье одного из монастырей, начал искать выход из ситуации. Он решил, что невозможного не существует, и если заключить договор с нечистым, тот его спасет. В дальнейшем начинаются его отношения с дьяволом, который приходит к Альберту в подземелье.При желании харьковчане могут услышать мистическую историю непосредственно на месте событий во Львове, став участниками специфической экскурсии «Подземелья средневекового Львова». Юрий Андрухович уверяет: топовым объектом экскурсии является карцер Бернардинского монастыря, где якобы находился Альберт Вироземский. Туристам даже покажут текст присяги, которую узник написал на стене собственной кровью.— Из-за этого Альберта и сожгли: прежде его обвиняли в более легких преступлениях и уже приговорили к казни, но кто-то из надсмотрщиков увидел на стене надпись, поэтому высшей кары было не избежать. По большому счету, человек не заслуживал такой страшной казни, — считает писатель.Идея создать из колоритного рассказа спектакль принадлежит режиссеру Ольге Михайлюк.— Мы начали работать над постановкой около четырех лет назад, — рассказывает Юрий Андрухович. — Предложение Ольги Михайлюк поэкспериментировать с моим текстом не было совсем уж неожиданным. Мы с Олей занимались разными проектами, и я был готов к тому, что «Альберт» тоже может стать чем-то необычным. Но мне было не до конца понятно, как можно сыграть прозу. Поэтому когда мы встретились, я был несколько растерян и все, что мог сделать на первой встрече, так это просто прочитать рассказ вслух. Ничего другого не придумал. Однако, в отличие от меня, у Ольги Михайлюк уже было собственное видение спектакля. «Альберт» стал особым синтезом искусства, в котором произошло открытие потайных возможностей текста, о которых до создания спектакля не догадывался даже я, автор.Видение режиссера было очень непростым: Ольга задумала собрать в проекте талантливых и самостоятельных в своем творчестве личностей, но очень разных. В спектакле участвуют Юрий Андрухович, певица Ульяна Горбачевская и контрабасист Марк Токарь. Кроме того, действо на сцене сопровождает видеопроекция,которая рождается прямо на глазах у зрителя черно-белой графики киевлянина Анатолия Белова.— У меня появилось ощущение, что на сцене могут быть три человека, что текст может гармонично соединиться с музыкой, — делится режиссер спектакля Ольга Михайлюк. — Я чувствовала, что Юрий Андрухович, Ульяна Горбачевская и Марк Токарь найдут это взаимодействие, и из этого выйдет что-то чрезвычайно красивое и мощное. На первой встрече, на которой был и художник Анатолий Белов, мы не ставили задачу обязательно достичь результата: мы собрались, чтобы продемонстрировать друг другу, как мы это ощущаем и видим. В спектакле много измерений одного текста, который вдохновляет на визуальные и музыкальные образы. После первой репетиции стало ясно, что мы можем работать над этим произведением вместе. В спектакле много импровизаций — каждый показ не похож на другой. Главное в тексте — не то, какой Альберт негодяй, а то, насколько сильно он хочет жить, что готов призвать на помощь даже дьявола. Новые акценты рождаются постоянно.Юрий Андрухович играет в спектакле практически самого себя — рассказчика истории.— Я никогда не учился на актера и представлял себя на театральной сцене только в детстве, — признается Юрий Андрухович. — Но если не получается что-то вытянуть в спектакле актерски, у меня, как у автора, есть некоторое преимущество — мне многое прощается. Я слишком ленив, чтобы учить наизусть огромные массивы текста. В спектакле я читаю наизусть стихи, в некоторых моментах импровизирую, но как автор имею право читать текст, и с режиссерской точки зрения это оправданно.