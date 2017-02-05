Так ли плох кашель

Когда сын начинает кашлять, у меня начинается паника. Чем может быть страшен кашель?

Анастасия

Кашель — это не страшно

Что делать, если ребенок кашляет

Когда нужно срочно искать врача

— Так сложилось, что кашель вызывает у людей большие опасения. Как только возникает он, наш мозг рисует самые негативные сценарии: туберкулез, пневмонию, опухоли, — говорит харьковский педиатр Андрей Пеньков. — Неслучайно, по данным зарубежных исследований, среди симптомов ОРЗ по негативному влиянию на качество жизни семьи кашель занимает ведущее место.Особенно страшит взрослых, если кашляет ребенок. Несмотря на то что сотни людей не торопятся глотать пилюли, прекрасно ходят на работу и через время избавляются от неприятных симптомов, когда дело касается ребенка, многие мамы и папы почему-то не хотят смириться с тем, что не каждый кашель нужно неистово лечить. Как выясняется, кашель вовсе не так уж страшен, каким его нередко малюют испуганные родители и бабушки-дедушки.— С кашлем связаны два момента, и оба хорошие, — уверяет Андрей Пеньков. — Во-первых, это рефлекс, очень важная защитная реакция организма, благодаря которой дыхательные пути избавляются от инородного образования: мокроты, посторонних веществ или предметов. Если бы человек не кашлял, не дожил бы и до года — при заболевании дыхательных путей легкие не смогли бы выполнять свою функцию. Во-вторых, кашель — это сигнал и для пациента, и для окружающих, что в организме что-то происходит, что ситуация требует внимания. Поэтому с точки физиологии и медицины плохого кашля не бывает. Кашель — это не диагноз, не болезнь, а симптом какого-либо заболевания.Обычный аргумент мамочки, которая пытается уничтожить кашель на корню: «Ну надо же что-то делать!». Между тем, по словам педиатра, применение противокашлевых и отхаркивающих средств может лишь поменять характеристики кашля, но не его продолжительность.— Если ребенок начал кашлять, родителям нужно прежде всего оценить его состояние, чтобы понять, симптомом какого заболевания он является, — считает Андрей Пеньков. — Дело не в кашле, а в возбудителе, который вызывает заболевание, и в 99% случаев это заболевание — не опасное и не тяжелое. Если кашель сопровождает острое респираторное заболевание, но ребенок продолжает быть активным, ведет себя, как обычно, если кашель не мешает ему пить и есть, значит, он сопровождает нетяжелое вирусное заболевание. Кашель, вызванный вирусами, лечения не требует — он должен пройти сам, обычно при неосложненной вирусной инфекции он длится 2–3 недели. Вирусные заболевания проходят сами по себе, а попытки поддержать ребенка должны иметь симптоматический характер. При этом советую помнить, что на самом деле очень немногие препараты способны действенно улучшить состояние ребенка или немедленно прекратить кашель. К тому нужно принимать лекарства не от кашля, а для его смягчения и улучшения самочувствия.Кашель — кашлю рознь: за этим симптомом действительно могут скрываться тяжелые заболевания — например, пневмония, туберкулез, рак легких у взрослых. Если вместе с кашлем налицо все симптомы вирусного заболевания: насморк, красное горло, повышенная температура, но ребенок чувствует себя неплохо, визит к врачу можно отложить на завтра или послезавтра, считает Андрей Пеньков. Западные специалисты говорят, если кашель проходит без осложнений, как минимум 3–5 дней к врачу можно не обращаться. А когда легкий кашель длится больше двух недель, следует показаться врачу. Одно из грозных состояний, при котором нельзя медлить с вызовом медиков — если ребенок вдохнул инородное тело. Признаки такого состояния — здоровый ребенок вдруг закашлялся и после этого без повышенной температуры стал часто кашлять, причем при смене тела кашель может усиливаться.Кроме того, врач нужен немедленно, если ребенку тяжело вдыхать или выдыхать, если в акте дыхания вынужденно участвуют живот или грудная клетка. Такие симптомы могут свидетельствовать об астме или ложном крупе. Серьезной проблемой может быть и кашель по ночам: ночной кашель бывает при астме.