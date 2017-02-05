Так ли плох кашель

— Так сложилось, что кашель вызывает у людей большие опасения. Как только возникает он, наш мозг рисует самые негативные сценарии: туберкулез, пневмонию, опухоли, — говорит харьковский педиатр Андрей Пеньков. — Неслучайно, по данным зарубежных исследований, среди симптомов ОРЗ по негативному влиянию на качество жизни семьи кашель занимает ведущее место.
Кашель — это не страшно
Особенно страшит взрослых, если кашляет ребенок. Несмотря на то что сотни людей не торопятся глотать пилюли, прекрасно ходят на работу и через время избавляются от неприятных симптомов, когда дело касается ребенка, многие мамы и папы почему-то не хотят смириться с тем, что не каждый кашель нужно неистово лечить. Как выясняется, кашель вовсе не так уж страшен, каким его нередко малюют испуганные родители и бабушки-дедушки.
— С кашлем связаны два момента, и оба хорошие, — уверяет Андрей Пеньков. — Во-первых, это рефлекс, очень важная защитная реакция организма, благодаря которой дыхательные пути избавляются от инородного образования: мокроты, посторонних веществ или предметов. Если бы человек не кашлял, не дожил бы и до года — при заболевании дыхательных путей легкие не смогли бы выполнять свою функцию. Во-вторых, кашель — это сигнал и для пациента, и для окружающих, что в организме что-то происходит, что ситуация требует внимания. Поэтому с точки физиологии и медицины плохого кашля не бывает. Кашель — это не диагноз, не болезнь, а симптом какого-либо заболевания.
Что делать, если ребенок кашляет
Обычный аргумент мамочки, которая пытается уничтожить кашель на корню: «Ну надо же что-то делать!». Между тем, по словам педиатра, применение противокашлевых и отхаркивающих средств может лишь поменять характеристики кашля, но не его продолжительность.
— Если ребенок начал кашлять, родителям нужно прежде всего оценить его состояние, чтобы понять, симптомом какого заболевания он является, — считает Андрей Пеньков. — Дело не в кашле, а в возбудителе, который вызывает заболевание, и в 99% случаев это заболевание — не опасное и не тяжелое. Если кашель сопровождает острое респираторное заболевание, но ребенок продолжает быть активным, ведет себя, как обычно, если кашель не мешает ему пить и есть, значит, он сопровождает нетяжелое вирусное заболевание. Кашель, вызванный вирусами, лечения не требует — он должен пройти сам, обычно при неосложненной вирусной инфекции он длится 2–3 недели. Вирусные заболевания проходят сами по себе, а попытки поддержать ребенка должны иметь симптоматический характер. При этом советую помнить, что на самом деле очень немногие препараты способны действенно улучшить состояние ребенка или немедленно прекратить кашель. К тому нужно принимать лекарства не от кашля, а для его смягчения и улучшения самочувствия.
Когда нужно срочно искать врача
Кашель — кашлю рознь: за этим симптомом действительно могут скрываться тяжелые заболевания — например, пневмония, туберкулез, рак легких у взрослых. Если вместе с кашлем налицо все симптомы вирусного заболевания: насморк, красное горло, повышенная температура, но ребенок чувствует себя неплохо, визит к врачу можно отложить на завтра или послезавтра, считает Андрей Пеньков. Западные специалисты говорят, если кашель проходит без осложнений, как минимум 3–5 дней к врачу можно не обращаться. А когда легкий кашель длится больше двух недель, следует показаться врачу. Одно из грозных состояний, при котором нельзя медлить с вызовом медиков — если ребенок вдохнул инородное тело. Признаки такого состояния — здоровый ребенок вдруг закашлялся и после этого без повышенной температуры стал часто кашлять, причем при смене тела кашель может усиливаться.
Кроме того, врач нужен немедленно, если ребенку тяжело вдыхать или выдыхать, если в акте дыхания вынужденно участвуют живот или грудная клетка. Такие симптомы могут свидетельствовать об астме или ложном крупе. Серьезной проблемой может быть и кашель по ночам: ночной кашель бывает при астме.