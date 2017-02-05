Сергей Жадан открывает Школу молодого писателя

Занятия для начинающих писателей начнутся в марте. Школьников и студентов научат, как выстраивать сюжет и создавать ярких персонажей.

Как попасть на занятия

Занятия в Школе молодого писателя проводятся бесплатно. Регистрация на проект открыта до 22 февраля. Школа молодого писателя откроется в марте, обучение рассчитано на три месяца. Чтобы стать участником школы, кандидату нужно заполнить регистрационную форму на сайте общественной организации «Всеукраинское студенческое братство «Элита нации» , а после пройти творческий конкурс.

— Среди харьковской молодежи — много творческих людей, у которых масса идей, но не всегда получается их воплотить, — говорит куратор проекта, поэт и писатель Сергей Жадан. — Мы предоставляем им такую площадку для старта и возможность реализоваться. Наша школа — не литературный институт и не высшие курсы, но это первая ступенька. Помню, когда мне было 17 лет, для нас, молодых поэтов, было очень важно присутствие старших коллег, которые могут что-то подсказать. Не научить, потому что если человек не умеет писать, его не научишь, но направить, дать конкретный совет. Так появилась идея создать школу, и мы попробуем ее осуществить.Это пилотный проект, организаторы наберут две группы – предположительно по 15 человек. В школу приглашаются дети, подростки и студенты от 10 до 22 лет: в младшей группе школы будут заниматься дети до 15 лет, в старшей — от 16 до 22 лет. Теоретические занятия будут проходить в литературном музее, мастер-классы — в областном центре молодежи. Проводить занятия с младшей группой будет заведующая научно-образовательным отделом Харьковского литературного музея Ольга Черемская, на старшем курсе — литературный критик Татьяна Трофименко. Занятия будут включать теоретическую и практическую подготовку. Кроме того, для слушателей организуют встречи с харьковскими писателями.— Мы познакомимся с лучшими произведениями мировой литературы в диалоге с украинской литературой, поговорим о структуре текста и жанровой специфике, о том, как создавать ярких персонажей, как их группировать в литературном произведении, расскажем о символике пространства и художественных деталях, о создании в литературном тексте конфликта, — перечисляет темы занятий Ольга Черемская. — Занятия будут проходить в виде тренингов, где дети индивидуально или в парах, маленьких командах смогут овладевать навыками и воплощать их в собственных работах.По словам Сергея Жадана, занятия будут продолжаться три месяца, а по окончании школы, чтобы юные писатели видели перспективу, будет издан сборник их произведений. Сергей Жадан надеется, что желающих учиться писательскому искусству в Харькове наберется достаточно. Если идея вызовет интерес у молодежи, осенью Школа молодого писателя снова вернется.