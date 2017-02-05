О чем говорили Петр Порошенко и Дональд Трамп

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

"Петр Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией на посту Главы Соединенных Штатов и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской Администрацией. Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США", - сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Facebook.Также Цеголко сообщил, что особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем."Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Они подчеркнули неотложную необходимость установления режима полного прекращения огня", - отметил пресс-секретарь.Также президент Украины поблагодарил Главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины."Петр Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран. Во время разговора также был обсужден будущий визит президента Петра Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины", - добавил Цеголко.