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Стали известны имена первых финалистов национального отбора на «Евровидение-2017»

Стали известны имена первых финалистов национального отбора на «Евровидение-2017»
4 февраля состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины.
По результатам голосования жюри, в составе которого были Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко, а также зрительского голосования, в финал вошли певица Татьяна Решетняк, которая выступает под сценическим псевдонимом TAYANNA и группа «Сальто Назад».

Решетняк получила максимальный балл от зрителей, в то время как группа «Сальто Назад» получила 8 баллов от членов жюри, сообщает «Новое Время».

В ходе первого полуфинала нацотбора на Евровидение 2017 от Украины выступали восемь конкурсантов, имена которых определились по результатам жеребьевки, состоявшейся 20 января: СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

Национальный отбор на Евровидение будет проходить с тремя полуфиналами, которые состоятся 4, 11 и 18 февраля. В каждом из полуфиналов выступят восемь исполнителей. Имя артиста, который представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале - 25 февраля.

Ранее Константин Меладзе сообщил, что среди претендентов на победу в финале нацотбора много талантливых исполнителей, которые могут достойно представить Украину на песенном конкурсе в этом году.

«Наша цель - выбрать самого талантливого, наиболее психологически настроенного артиста, с хорошей, самой лучшей песней. Спрогнозировать, кто из этих исполнителей пройдет в финал мне очень сложно и я совершенно искренне могу сказать, что силы очень равны», - заявил Меладзе за кулисами первого полуфинала нацотбора на Евровидение 2017.

62-й конкурс песни Евровидение пройдет в Киеве благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе 2016 года, который состоялся в Стокгольме, Швеция. Полуфиналы Евровидения 2017 пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс уже во второй раз.

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