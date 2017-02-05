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Ночевки на природе помогут победить бессонницу

Ночевки на природе помогут победить бессонницу
Ночевка в палатке на природе поможет избавиться от проблем со сном, считают специалисты из Колорадского университета. Результаты работы были опубликованы в журнале Current Biology.
Исследователи поставили два эксперимента – один зимой, другой летом. Они отправляли группы добровольцев пожить в палаточный лагерь. По возвращении оказалось, что у зимней группы мелатонин – гормон, регулирующий суточные ритмы, – начал вырабатываться на несколько часов раньше. У летней группы таких изменений не было, но в выходные дни они ложились спать в то же время, что и в будни, хотя в городских условиях обычно засиживались на пару часов дольше.
 
Дело в биологических часах человека, объясняют авторы исследования. В повседневной городской жизни человек окружен неестественными источниками света, которые сбивают эти часы. И несколько дней, проведенных вдали от них, при естественном освещении, помогают снова нормализовать внутренние ритмы.

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