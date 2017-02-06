Обзор новостей за 30 января—5 февраля: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)

Тут же оживились провокаторы и диверсанты в Харькове: возобновились уже было затухшие сообщения о минировании. Например, 30 января в полицию поступил звонок о якобы подложенной взрывчатке в здание Харьковской облгосадминистрации. С фантазией у террористов тупо, видать, платят им плохо – а потому все то же, набившее оскомину... Как и ожидалось, никакой взрывчатки не обнаружилось. Но правоохранителям пришлось «прочесать» здание. В поселке Донец Балаклейского района в тот же день сотрудники СБУ задержали террориста, который планировал подорвать железнодорожные пути на маршруте из Харьковской в Донецкую область. 27-летний диверсант участвовал в захвате ХОГА и избиениях украинских активистов, а после провала «русской весны» уехал воевать в «ДНР».
А тем временем в Киеве представили эмблему «Евровидения-2017». Официальным логотипом музыкального конкурса «Евровидение-2017» стало национальное украинское женское украшение намисто (ожерелье – для тех, кто за «поребриком»). В качестве лозунга Киев избрал выражение «Празднуйте многообразие» (Celebrate diversity).
Во вторник в Киеве евро-видео-дело продолжилось: началась жеребьевка стран – участниц «Евровидения-2017». В результате стало известно, какие страны будут представлены в первом, а какие – во втором полуфинале конкурса. Заодно там же, в Колонном зале Киевской городской администрации прошла церемония передачи символического ключа Евровидения мэру украинской столицы Виталию Кличко от Президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак. К ключу от Евровидения, который сочетает в себе символику городов, принимавших песенный конкурс, добавился новый элемент, символизирующий Стокгольм. А организаторы песенного конкурса представили макет сцены, на которой будет проходить песенное представление в Киеве.
На помощь пострадавшей Авдеевке бросилась вся Украина. В средувсем обладминистрациям поручили оказать гуманитарную помощь Авдеевке. Харьковская область, ближе всех находящаяся к линии фронта, и без поручений откликнулась самой первой. Основной упор сделали на райцентры области, поскольку в Харькове с приемом беженцев уже и так перебор. И первым из райцентров отреагировал Красноград: готов принять 400 человек. Там подготовили места для временного размещения людей, а волонтеры к тому моменту уже начали собирать гуманитарную помощь. Из Харькова в Авдеевку отправили 50 тонн гуманитарной помощи: десять генераторов, столько же теплоэлектрообогревателей, по десять тонн дизельного топлива и бензина, а также лекарства, перевязочные материалы, мыло, моющие средства, продукты.
В Кремле, где все привыкли перекладывать с больной головы на здоровую, обострение на линии соприкосновения цинично охарактеризовали «лишним поводом» для «возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах и решения развязки украинского узла» (конец цитаты). Развязыватели, туды ее в качель, вашу за ногу (чтоб было понятно тем, кто за «поребриком»)… И так уже наразвязывали!
По ту сторону океана свежеиспеченный президент США Дональд Трамп создал новый антимиграционный указ, согласно которому изменилась процедура получения виз для граждан Украины. Отныне, чтобы продлить визу, нужно пройти собеседование в посольстве. До того, если человек не совершал никаких нарушений, визу продлевали автоматически.
Поскольку украинскую публику американские визы волнуют все же меньше, нежели европейский «безвиз», то мимо внимания «электората» не могла не пройти новость о том, что Украина получила безвизовый режим. Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Правительством Федерации Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис. Это страна в Вест-Индии, которую на карте можно увидеть разве что под микроскопом. Сент-Китс и Невис – так называется островное государство в Карибском море. Несмотря на кучу минусов (перелет с несколькими пересадками, дорогие билеты, высокий уровень преступности, обязательные прививки от всяческих заморских болячек), есть большой позитив: Сент-Китс и Невис – это надежная оффшорная зона с высоким уровнем конфиденциальности. Так что для некоторых деятелей появилось теплое местечко, где можно зарекаться и от сумы, и от тюрьмы одновременно.
Желанный Украиной «безвиз» получила Грузия. В четверг Европарламент проголосовал за введение безвизового режима для граждан Грузии в странах Евросоюза. Режим будет действовать уже к концу марта – граждане Грузии смогут находиться в странах Шенгенской зоны без виз 90 дней из 180.
В пятницу харьковчан огорошили итогами «открытого» блиц-конкурса на лучший эскизный проект памятного знака на площади Свободы. Обсудив представленные проекты, большинство членов жюри, а это – представители Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов, Союза фотохудожников... В общем, «союзная молодежь», как говорили в комсомольские годы... Так вот это «комсомольское» жюри отдало предпочтение памятному знаку в виде ангела на стеле вверху в окружении четырех фигур колоритных исторических личностей – внизу. Итоги конкурса вызвали бурную реакцию харьковчан. Острые на язык народные златоусты сразу же окрестили проект «одороблом». Даже не потому, что выбирать было не из чего (некоторые «экспонаты» выглядят, как запиленные на скорую руку на коленке студента), а в том, как этот проект стал финалистом: никто не знал, какой проект выберут, но дальновидные блогеры ни минуты не сомневались, что выберут тот, который захочет мэрия.
С проектом другого памятника – Героям Небесной Сотни – ситуация, по словам организаторов конкурса, совершенно иная. Голосование идет достаточно активно, свое мнение выразили уже несколько сотен жителей города и области. А главное – решение будет приниматься не кулуарно, как в предыдущем случае. Итоги обещают подвести 17 февраля около трех десятков членов жюри, среди которых – общественники, представители ХОГА, городской власти, а также ректоры профильных вузов, искусствоведы, скульпторы и родственники Героев Небесной Сотни. Если жюри не определит победителя – конкурс будет продлен.
В выходные же харьковчане (и не только) среди прочих дел голосовали по вопросу праздников. «Вечерний Харьков»поинтересовался у посетителей сайта, как они относятся к предложению Украинского института национальной памяти отменить выходные 8 марта, 1 и 9 мая, а также перестать переносить праздничные дни, которые приходятся на субботу или воскресенье, – на понедельник. Итоги голосования будут объявлены традиционно – в нынешнюю пятницу.