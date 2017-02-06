Харьковский оперный бьет рекорды по количеству новых постановок

В наступившем году Харьковский национальный театр оперы и балета им. Лысенко будет щеголять премьерами, сценическими новинками и свежими проектами.

— Мы обещаем зрителям множество сюрпризов, — говорит главный дирижер театра народный артист Украины Владимир Гаркуша. — Театр должен быть разнообразным. Надо уходить от репертуарного театра советского образца. В этом году мы ставим шесть премьер, а в следующем сезоне у нас будет много обновленных спектаклей: в новом качестве будут поставлены и Пиковая дама», и «Риголетто», и «Турандот». В балетных спектаклях тоже планируются изменения, которые тоже вызовут неподдельный интерес у зрителей. Театр набирает обороты и уже может себе позволить пригласить известного исполнителя, режиссера и даже маститого европейского дирижера. Мы начали активно использовать новые сценические приемы. Мы должны быть конкурентоспособны — и телевидение, и кино, и драмтеатр, — а значит внедрять в свою работу новаторские идеи. Например, сейчас в театрах очень популярна такая тенденция, как 32 перемены, — т. е. 32 перемены декораций за один спектакль. Так как наши цехи способны делать настоящие чудеса, думаю, в новых постановках мы сможем показать нечто очень современное, чего еще не было не только Харькове, но и, возможно, в украинских театрах вообще. Мы наблюдаем за тем, что происходит в отечественных театрах, и понимаем, что идем в правильном направлении, опережая тенденции, складывающиеся у коллег.Как сообщил генеральный директор театра Олег Орищенко, в прошлом году театр поставил пять премьер, и это количество было рекордным, но в нынешнем сезоне творческий коллектив намерен побить собственные достижения и выпустить шесть премьер.— Мы хотим стать центром влияния в городе и в Украине, задействовать весь свой технический и технологический потенциал, чтобы все наши площади использовать под стоп-драйв — постоянное движение вокруг нашего театра, — признается заместитель генерального директора ХНАТОБа Игорь Тулузов. — Так, летом собираемся сделать площадку за театром местом непрерывной молодежной тусовки, где могут происходить интересные события. Сейчас начинаем два инвестиционных проекта, связанных с модернизацией: они позволят нам задействовать те площади, которые сейчас используются не очень активно.