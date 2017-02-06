Под Харьковом «взяли» браконьеров

Сотрудники Первомайского отдела полиции Харьковской области задержали браконьеров.

Инспекторы сектора группы реагирования патрульной полиции возле села Николаевка увидели на автодороге двух неизвестных мужчин, одетых в камуфляж, у которых в руках находились охотничьи ружья. Оказалось, что 41 и 48-летние жители Харькова приехали на охоту не имея на нее разрешения. Мужчины имели разрешения только на охотничьи ружья. В автомобиле, который стоял на обочине, находился в нетрезвом состоянии 54-летний гражданин, а также были обнаружены две заячьи тушки.Патрульными были составлены административные протоколы по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции), ч. 2 ст. 85 (нарушение правил использования объектов животного мира) КУоАП. Охотников сопроводили в Первомайский отдел полиции, автомобиль помещен на штрафплощадку, ружья изъяты. Согласно статьям КУоАП мужчинам грозят штрафы, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.