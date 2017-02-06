Происшествия

  • 241
    •  / 

Под Харьковом «взяли» браконьеров

Под Харьковом «взяли» браконьеров
Сотрудники Первомайского отдела полиции Харьковской области задержали браконьеров.
Инспекторы сектора группы реагирования патрульной полиции возле села Николаевка увидели на автодороге двух неизвестных мужчин, одетых в камуфляж, у которых в руках находились охотничьи ружья. Оказалось, что 41 и 48-летние жители Харькова приехали на охоту не имея на нее разрешения. Мужчины имели разрешения только на охотничьи ружья. В автомобиле, который стоял на обочине, находился в нетрезвом состоянии 54-летний гражданин, а также были обнаружены две заячьи тушки.

Патрульными были составлены административные протоколы по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции), ч. 2 ст. 85 (нарушение правил использования объектов животного мира) КУоАП. Охотников сопроводили в Первомайский отдел полиции, автомобиль помещен на штрафплощадку, ружья изъяты. Согласно статьям КУоАП мужчинам грозят штрафы, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей6 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5652 грн
100 USD 2707.8 грн
100 EUR 2908.45 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи