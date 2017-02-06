Здоровье

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Если нет вакцины, нужно теребить чиновников

Если нет вакцины, нужно теребить чиновников
Международные специализированные организации закупили, а ГП «Укрвакцина» уже поставила в регионы Украины все вакцины для плановых прививок.
По данным Министерства охраны здоровья Украины, сегодня в стране в достаточном количестве есть вакцины для профилактики туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, гепатита В, полиомиелита (оральная вакцина), бешенства. Все вакцины распределены по заявкам регионов, но дальнейшее распределение происходит на местах: за это в ответе департаменты или управления здравоохранения города или области, которые обязаны постоянно отслеживать наличие вакцин в больницах и поликлиниках и при необходимости перераспределять их.

МОЗ обращает внимание, что ответственность за обеспечение всех учреждений здравоохранения региона иммунопрепаратами, которые поставляются централизованно, несут конкретные должностные лица. Несмотря на то что регионы обеспечены вакцинами в достаточном количестве, в Минздрав поступают жалобы о невозможности получить прививки на местах. Если в отдельных лечебно-профилактических учреждениях региона не окажется каких-то вакцин, Минздрав рекомендует сначала обращаться в департаменты или управления здравоохранения. Если вопрос о получении необходимой вакцинации на региональном уровне не решается, нужно обратиться в Минздрав, указав конкретного чиновника облздрава или горздрава, к которому обращались по этому поводу. Каждый такой случай министерство обещает проанализировать и принять решение.
Для справки
Сайт минздрава. Телефон горячей линии МОЗ: 0-800-801-333.

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