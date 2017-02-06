Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 160/32 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 06.02.17 г., ул. Библика (2-й Пятилетки), 33 (п. №1, стояк) до 20:00 06.02.17 г.

Киевский район:
ул. Академика Павлова, 313 (п. №1, стояк), пер. Юрия Кондратюка (Кулика Ивана), 2/10 (п. №2) до 17:00 06.02.17 г.

Московский район:
пр. Московский, 31 (п. №5) до 17:00 06.02.17 г., пр. Тракторостроителей, 158-а (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 17-а (п. №2, стояк), 47-б (п. №1, стояк) до 20:00 06.02.17 г.

Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 33 (п. №2, стояк) до 20:00 06.02.17 г.

Основянский район:
ул. Достоевского, 1-а (стояк) до 17:00 06.02.17 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №16) до 17:00 06.02.17 г., ул. Ньютона, 5-а (п. №3, стояк), 111 (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 5 (стояк)  до 20:00 06.02.17 г.

Холодногорский район:
ул. Чеботарская, 34 (п. №1, стояк) до 17:00 06.02.17 г., пер. Сестрорецкий, 1-17 (ч/с) до 19:30 06.02.17 г., пер. Башкирский, 20-40 (ч/с) до 20:00 06.02.17 г.

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