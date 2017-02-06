«Политехник» поднялся на одно место, но все равно идет последним

В прошлый вторник в ФБУ поступило официальное письмо от криворожского «Кривбасса» с сообщением о том, что клуб прекращает выступления в мужской Суперлиге по баскетболу.

Также прекращает выступления в высшей лиге «Б» и команда «Кривбасс-2». Согласно регламенту чемпионата страны, все результаты сыгранных ранее матчей с участием криворожцев аннулированы, и со всех остальных десяти команд Суперлиги снято соответствующее количество очков. Таким образом, харьковский «Политехник», поднялся с последнего 11-го на ставшее теперь последним десятое место. У харьковчан после 21 матча осталось в активе 23 очка. И теперь 9 февраля политехники, как и планировалось, проведут в Луцке очередной поединок чемпионата страны с местным «Волыньбаскетом», занимающим с 23 очками, но после 20 встреч, девятое место. Добавим, что место «Кривбасса» в «финале четырех» розыгрыша Кубка Украины гарантированно займет его соперник в четвертьфинале турнира – одесская «БИПА», а теперь уже бывший главный тренер криворожцев Валерий Плеханов уже в среду возглавил команду БК «Запорожье-.ZOG».А в чемпионате Украины в женской Суперлиге харьковская команда БК «ХАИ» принимала в своем вузовском спортзале одного из лидеров – столичный «Тим-СКУФ». Силы команд оказались слишком не равны, что стало очевидным уже с первых минут игры. После первого периода харьковчанки проигрывали – 13:27, к большому перерыву – 26:48, по истечении получаса игры – 39:80 и в итоге уступили разгромно – 56:107. Самой результативной в этом матче стала игрок киевской команды Мириам Уро-Ниле, записавшая в свой актив 26 очков. У харьковчанок Светлана Радионова набрала 14 очков.С 18 очками после 15 игр БК «ХАИ» продолжает занимать в турнирной таблице седьмое место. 8 февраля в 12.00 также на своей площадке подопечные Элеоноры Чек встретятся с командой «СДЮСШОР-5-ДВУФК» из Днепра, идущей с 15 очками после 14 встреч на восьмой позиции.