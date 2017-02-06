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В Украине стартовала регистрация на ВНО

В Украине стартовала регистрация на ВНО
В Украине стартует регистрация на внешнее независимое оценивание. На подачу документов выделили чуть больше месяца.
Регистрационную карточку с сегодняшнего дня, 6 февраля, с 10:00 можно оформить на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Регистрация продлится до 17 марта, а изменения можно будет вносить до 31 марта.

Тем, кто живет на временно оккупированных территориях, предусмотрели возможность подавать документы в электронном виде - сканы надо отправить на электронную почту. Все участники получат подтверждение регистрации.

Само же независимое оценивание начнется 23 мая и продлится по 16 июня. Дополнительную сессию проведут в июле.

График проведения ВНО в 2017 году

Украинский язык и литература - 23 мая

Испанский язык - 25 мая

Немецкий язык - 25 мая

Французский язык - 25 мая

Английский язык - 29 мая

Математика - 31 мая

История - 2 июня

Русский язык - 6 июня

Биология - 8 июня

География - 12 июня

Физика - 14 июня

Химия - 16 июня

Выпускники должны сдать ВНО обязательно из трех предметов. Первый обязательный – украинский язык и литература. Второй обязательный, но на выбор – математика или история Украины. Третий на выбор – математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия. Результаты ВНО будут засчитаны как оценки государственной итоговой аттестации (ГИА) в школе.

"В 2017 году для поступления в высшее учебное заведение абитуриенты подают сертификаты внешнего независимого оценивания 2016 и 2017 годов. Каждый участник ВНО имеет право составить тесты не больше, чем из четырех учебных предметов", - говорится в сообщении Украинского центра оценивания качества образования.

Подробнее с рекомендациями по регистрации для участия во внешнем независимом оценивании 2017 года можно ознакомиться на сайте УЦОКО.

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