В Украине стартовала регистрация на ВНО

Регистрационную карточку с сегодняшнего дня, 6 февраля, с 10:00 можно оформить на сайте Украинского центра оценивания качества образования
. Регистрация продлится до 17 марта, а изменения можно будет вносить до 31 марта.
Тем, кто живет на временно оккупированных территориях, предусмотрели возможность подавать документы в электронном виде - сканы надо отправить на электронную почту. Все участники получат подтверждение регистрации.
Само же независимое оценивание начнется 23 мая и продлится по 16 июня. Дополнительную сессию проведут в июле.
График проведения ВНО в 2017 году
Украинский язык и литература - 23 мая
Испанский язык - 25 мая
Немецкий язык - 25 мая
Французский язык - 25 мая
Английский язык - 29 мая
Математика - 31 мая
История - 2 июня
Русский язык - 6 июня
Биология - 8 июня
География - 12 июня
Физика - 14 июня
Химия - 16 июня
Выпускники должны сдать ВНО обязательно из трех предметов. Первый обязательный – украинский язык и литература. Второй обязательный, но на выбор – математика или история Украины. Третий на выбор – математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия. Результаты ВНО будут засчитаны как оценки государственной итоговой аттестации (ГИА) в школе.
"В 2017 году для поступления в высшее учебное заведение абитуриенты подают сертификаты внешнего независимого оценивания 2016 и 2017 годов. Каждый участник ВНО имеет право составить тесты не больше, чем из четырех учебных предметов", - говорится в сообщении Украинского центра оценивания качества образования.
Подробнее с рекомендациями по регистрации для участия во внешнем независимом оценивании 2017 года можно ознакомиться на сайте УЦОКО
.