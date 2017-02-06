Россия снова отказалась выдать Украине Олега Сенцова и Александра Кольченко

Россия повторно отказала Украине в выдаче Олега Сенцова и Александра Кольченко.

«Россия безосновательно отказалась выдать Сєнцова и Кольченка. Считает их своими гражданами. Это «гражданство» было принудительно навязано всем крымчанам одновременно с аннексией Крыма. Обе эти действия России являются ничтожным по международному праву», - сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов в Facebook.В документе МИД РФ говорится, что у Кольченко и Сенцова есть российское гражданство, а между Россией и Украиной отсутствует международный договор, регулирующий вопросы двойного гражданства.«Российская сторона не усматривает оснований для их передачи в Украину для дальнейшего отбывания наказания», - говорится в документе МИД РФ от 9 января.Напомним, ранее Россия отказала в передаче Украине режиссера Олега Сенцова в октябре 2016 года. Аналогичный отказ России поступил и по поводу Кольченко.Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцова приговорили к 20-ти годам колонии строгого режима.В марте 2016 года обмудсман РФ признал украинское гражданство политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.Сестра удерживаемого в России режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан подтвердила, что у него один паспорт – украинский.