Здоровье

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Названа главная опасность антиоксидантов

Названа главная опасность антиоксидантов
Китайские ученые назвали главную опасность употребления медицинских препаратов и пищевых добавок, содержащих антиоксиданты.

По мнению медиков, препараты с антиоксидантами не рекомендуется употреблять в молодом возрасте, поскольку это может привести к преждевременному старению, вызванному нарушением механизма клеточной реакции на стресс.

К своим выводам ученые пришли в ходе экспериментов на червях, а также человеческих клетках. Авторы отмечают, что злоупотребление антиоксидантами недопустимо и в пожилом возрасте.

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