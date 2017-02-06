Названа главная опасность антиоксидантов
6 февраля 2017 г.
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6 февраля 2017 г.
По мнению медиков, препараты с антиоксидантами не рекомендуется употреблять в молодом возрасте, поскольку это может привести к преждевременному старению, вызванному нарушением механизма клеточной реакции на стресс.
К своим выводам ученые пришли в ходе экспериментов на червях, а также человеческих клетках. Авторы отмечают, что злоупотребление антиоксидантами недопустимо и в пожилом возрасте.
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