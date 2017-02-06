Названа главная опасность антиоксидантов

Китайские ученые назвали главную опасность употребления медицинских препаратов и пищевых добавок, содержащих антиоксиданты.

По мнению медиков, препараты с антиоксидантами не рекомендуется употреблять в молодом возрасте, поскольку это может привести к преждевременному старению, вызванному нарушением механизма клеточной реакции на стресс.



«Все больше и больше белых воротничков в возрасте от двадцати лет принимают таблетки, содержащие антиоксиданты, такие как витамин С и полифенолы. Они должны остановиться», — считает профессор Чен Чанг (Chen Chang) из Института биофизики Китайской академии наук.

К своим выводам ученые пришли в ходе экспериментов на червях, а также человеческих клетках. Авторы отмечают, что злоупотребление антиоксидантами недопустимо и в пожилом возрасте.