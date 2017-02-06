Как заснуть вовремя
6 февраля 2017 г.
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6 февраля 2017 г.
Вылазок на природу в выходные, по мнению авторов статьи, достаточно для того, чтобы в будни ложиться вовремя. Ученые также рекомендуют днем больше времени проводить на солнечном свете, а вечером — ограничить электрическое освещение.
Ученые полагают, что на циркадные ритмы человека, в частности, время отхода ко сну, определяющее влияние оказывает уровень мелатонина в шишковидном теле и крови. Изменение количества этого гормона в свою очередь зависит от освещения: в норме ночью он должен быть выше, чем днем.
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