Происшествия

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Под Харьковом поймали машины с древесиной

Под Харьковом поймали машины с древесиной
В Змиевском районе выявлены два грузовика, незаконно перевозившие древесину.
Автомобилем ГАЗ-6601 управлял 29-летний  житель поселка Печенеги, грузовиком ЗИЛ-131 – 39-летний житель села Лизогубовка Харьковского района.

Как установили правоохранители, в автомобилях перевозили 17 куб.м дубов без соответствующих документов. По данному факту следователем Змиевского отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого.

Следственным отделом направлено ходатайство в суд для решения вопроса о наложении ареста на временно изъятое имущество, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области.

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