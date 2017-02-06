Технологии

  • 124
    •  / 

Ученые построят самый мощный квантовый компьютер

Ученые построят самый мощный квантовый компьютер
Международная группа специалистов, возглавляемая учеными из Университета Сассекса в Великобритании, представила план по строительству гигантского квантового компьютера, который должен стать самым мощным вычислительным устройством в мире.

По замыслу ученых, будущая машина состоит из соединенных друг с другом модулей, размещенных в вакуумной среде. Внутри них с помощью электрических полей содержатся ионы, которые образуют логические вентили — элементы схемы, способные выполнять элементарные логические операции.

Ранее исследователи предлагали соединять модули оптическим волокном, по которым будут проходить фотоны. Однако для этого необходимо стабилизировать лазерные лучи, что технически сложно. В новом проекте эта проблема решается с помощью электрических полей, которые образуют каналы для транспортировки ионов. Скорость соединения, таким образом, увеличивается в 100 тысяч раз.

Ученые планируют построить прототип квантового компьютера в университете. По их мнению, машина, размеры которой будут сравнимы по площади с футбольным полем, будет производить сложные вычислительные операции, которые заняли бы у обычных ЭВМ миллиарды лет.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей6 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5652 грн
100 USD 2707.8 грн
100 EUR 2908.45 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи