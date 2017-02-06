Ученые построят самый мощный квантовый компьютер
6 февраля 2017 г.
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6 февраля 2017 г.
По замыслу ученых, будущая машина состоит из соединенных друг с другом модулей, размещенных в вакуумной среде. Внутри них с помощью электрических полей содержатся ионы, которые образуют логические вентили — элементы схемы, способные выполнять элементарные логические операции.
Ранее исследователи предлагали соединять модули оптическим волокном, по которым будут проходить фотоны. Однако для этого необходимо стабилизировать лазерные лучи, что технически сложно. В новом проекте эта проблема решается с помощью электрических полей, которые образуют каналы для транспортировки ионов. Скорость соединения, таким образом, увеличивается в 100 тысяч раз.
Ученые планируют построить прототип квантового компьютера в университете. По их мнению, машина, размеры которой будут сравнимы по площади с футбольным полем, будет производить сложные вычислительные операции, которые заняли бы у обычных ЭВМ миллиарды лет.
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