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Названы три вероятные причины конца света

Названы три вероятные причины конца света
Эксперты Института будущего человечества при философском факультете Оксфордского университета (Великобритания) представили доклад, где перечислили основные, по их мнению, события, которые могли бы привести к уничтожению цивилизации на планете.

Специалисты полагают, что самую большую угрозу для человечества представляют пандемия, изменение климата и ядерная война. По мнению экспертов, в настоящее время правительствами стран мира делается недостаточно, чтобы обезопасить планету от возможных угроз. Особенно остро проблема касается применения биологического оружия.

Ранее британские и американские геофизики показали, что к середине XXI века на планете случится коллапс электрических систем. К этому же времени, как полагает международная группа исследователей из России и США, города, находящиеся в зоне вечной мерзлоты в Восточной Сибири, могут из-за потери устойчивости фундамента построек разрушиться.

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