Названы три вероятные причины конца света
6 февраля 2017 г.
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6 февраля 2017 г.
Специалисты полагают, что самую большую угрозу для человечества представляют пандемия, изменение климата и ядерная война. По мнению экспертов, в настоящее время правительствами стран мира делается недостаточно, чтобы обезопасить планету от возможных угроз. Особенно остро проблема касается применения биологического оружия.
Ранее британские и американские геофизики показали, что к середине XXI века на планете случится коллапс электрических систем. К этому же времени, как полагает международная группа исследователей из России и США, города, находящиеся в зоне вечной мерзлоты в Восточной Сибири, могут из-за потери устойчивости фундамента построек разрушиться.
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