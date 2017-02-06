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В Румынии проходят массовые антиправительственные протесты

В Румынии проходят массовые антиправительственные протесты
В Румынии продолжаются акции протеста, в которых принимают участие более 500 тысяч граждан. Главное требование митингующих – отставка правительства под руководством Сорина Гриндяну.
На площади Виктория перед зданием правительства в Бухаресте находятся свыше 250 тысяч протестующих. Манифестанты скандируют "Долой правительство!", "Мы хотим, чтобы страной руководили честные люди, а не мафия!", "Отставка!" и тому подобное.

Манифестации продолжаются, несмотря на отмену правительственных постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. Акции протеста проходят и в крупных городах страны – в Клуже, Тимишоаре, Быстрице, Яссах и других. Это крупнейшие антиправительственные манифестации со времен падения коммунистического режима в Румынии в декабре 1989 года.



Добавим, что несколько часов назад на заседании правительства Румынии были аннулированы экстренные постановления о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. Вместо этого, правительство поручило министерству юстиции провести расширенные публичные дебаты по уже аннулированных постановлениях.

Акции протеста начались несколько дней назад именно после принятия экстренных - в обход парламента - постановлениях о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. Большинство участников акций протеста считают, что так правительство фактически узаконил коррупцию и взятки.



Напомним, во вторник, 31 января, правительство одобрило скандальное постановление о декриминализации некоторых преступлений. Практически сразу после того как стало известно о принятии постановления, на улицы Бухареста и ряда крупных городов в знак протеста вышли тысячи людей.

Заметим, что постановление, в частности, декриминализировано коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев или же почти 48 тысяч долларов.



Другое постановление вводила амнистию для заключенных, которые были приговорены к 5 годам тюремного заключения, беременных женщин и женщин, у которых дома остались несовершеннолетние дети, за исключением насильников и рецидивистов. Также предусматривается снятие судимости с осужденных к условным тюремным срокам.

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