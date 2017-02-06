Мел Гибсон и Винс Вон снимутся в триллере о полицейской жестокости
6 февраля 2017 г.
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6 февраля 2017 г.
Артисты сыграют полицейских-напарников. Их отстраняют от работы после утечки видео, на котором они с применением физической силы выбивают показания из подозреваемого.
Режиссером выступит С. Крэйг Залер, автор картины «Костяной томагавк».
В 2016 году Винс Вон и Мел Гибсон вместе работали над военной драмой «По соображениям совести». Гибсон выступил режиссером ленты, а Вон исполнил одну из главных ролей.
Мел Гибсон как актер известен по картинам «Пьяный рассвет», «Храброе сердце», «Смертельное оружие» и «Безумный Макс».
Винс Вон сыграл одного из ведущих персонажей во втором сезоне телесериала «Настоящий детектив». Он исполнил главную роль в ремейке «Психо» Гаса Ван Сента и в комедии «Вышибалы».
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