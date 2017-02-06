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Автор мюзикла «Ла-Ла-Ленд» награжден премией Гильдии режиссеров США

Автор мюзикла «Ла-Ла-Ленд» награжден премией Гильдии режиссеров США
Американец Дэмьен Шазелл, снявший музыкальный фильм «Ла-Ла-Ленд», удостоился премии Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) в самой престижной номинации — за достижения в кино.

О присуждении награды было объявлено накануне в Лос-Анджелесе во время 69-й церемонии вручения наград Гильдии. Шазелл впервые в своей карьере был номинирован на премию DGA. Ему уступили американец Барри Дженкинс с его драмой «Лунный свет», канадец Дени Вильнев («Прибытие»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Гарт Дэвис («Лев»). Последний получил премию в категории «режиссерский дебют».

24 января мюзикл Шазелла «Ла-Ла Ленд» стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар»: картина представлена в 13 категориях, причем дважды — за лучшую песню.

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