ООН настаивает на возобновлении выплаты украинских пенсий на Донбассе

Организация Объединенных Наций настаивает на возобновлении выплат украинских пенсий на оккупированном Донбассе.

«Мы... очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей убирали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. И мы настаиваем на том, что все граждане имеют право на соцвыплаты независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или переселенцами», – заявил координатор систем ООН в Украине Нил Уокер в интервью «Зеркалу недели».Он также отметил, что международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины по социальным выплатам и пенсиям для жителей Донбасса.Отметим, что вице-премьер Павел Розенко в прошлом месяце сообщил, что Украина выплатит пенсии в Донбассе после восстановления полного контроля над территорией.Вице-спикер ВР Ирина Геращенко говорила, что Украина не может выполнять свои полномочия на оккупированных территориях, где не работают пенсионные фонды, банки, почта.