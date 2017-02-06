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ООН настаивает на возобновлении выплаты украинских пенсий на Донбассе

ООН настаивает на возобновлении выплаты украинских пенсий на Донбассе
Организация Объединенных Наций настаивает на возобновлении выплат украинских пенсий на оккупированном Донбассе.
«Мы... очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей убирали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. И мы настаиваем на том, что все граждане имеют право на соцвыплаты независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или переселенцами», – заявил координатор систем ООН в Украине Нил Уокер в интервью «Зеркалу недели».

Он также отметил, что международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины по социальным выплатам и пенсиям для жителей Донбасса.

Отметим, что вице-премьер Павел Розенко в прошлом месяце сообщил, что Украина выплатит пенсии в Донбассе после восстановления полного контроля над территорией.

Вице-спикер ВР Ирина Геращенко говорила, что Украина не может выполнять свои полномочия на оккупированных территориях, где не работают пенсионные фонды, банки, почта.

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