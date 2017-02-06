Определилась финальная тройка претендентов на должность главы Нацполиции

Консультативная комиссия определила финальную тройку претендентов на должность главы Национальной полиции.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, с 30 января по 3 февраля комиссия провела интервью с каждым из претендентов.Всем задавались одинаковые 18 вопросов, связанные с работой Национальной полиции. Также члены комиссии оценивали по 5-балльной шкале наличие у кандидатов пяти компетенций: ценность и этика, стратегическое мышление, навыки управления, управление изменениями, лидерство. Подсчитывалось сумма баллов кандидата от каждого члена комиссии и комиссии в целом по всем компетенциям.4 февраля комиссия обсудила итоги интервью и выбрала консенсусом трех лучших кандидатов из десяти, после чего провела среди них рейтинговое голосование. По его результатам комиссия рекомендовала министру внутренних дел Константина Бушуева (замглавы Национальной полиции), Андрея Вишневского (директор Центра бесплатной правовой помощи) и Сергея Князева (начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции).Ожидается, что министр проведет индивидуальные встречи с каждым из кандидатов, после чего подаст лучшую кандидатуру на рассмотрение Кабинета министров.Напомним, что по состоянию на 13 января число претендентов на должность превышало 60 человек. Несколько фаворитов конкурса, в том числе и.о. главы Нацполиции Вадим Троян и глава киевской полиции Андрей Крищенко, отказались от борьбы.26 января список сократили до 10 человек.Предыдущий руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. После этого глава МВД Арсен Аваков поручил исполнять обязанности руководителя Национальной полиции ее первому заместителю Вадиму Трояну.Аваков назвал отставку Деканоидзе плановой. По словам министра, она должна была отработать год.