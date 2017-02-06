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Новый стратегический план сотрудничества Украины с ЕС начнет готовить Литва

Новый стратегический план сотрудничества Украины с ЕС начнет готовить Литва
Вильнюс готовит новую "дорожную карту" сотрудничества ЕС с Украиной в условиях глубокого европейского кризиса и отдаленной перспективы членства Украины в Евросоюзе.
"К третьей годовщине Евромайдана мы организуем в Литве неформальную встречу политиков и экспертов, которые в настоящий момент работают в Украине или когда-то там работали, и трудимся над идеей, названной нами “Новый план для Украины", - заявил в интервью "Укринформу" экс-премьер-министр Литвы, депутат литовского Сейма Андрюс Кубилюс.

Экс-премьер Литвы объяснил, что это делается с осознанием того, что Европа в ближайшее время не предложит Украине перспективу членства в ЕС. В то же время, вакуум практического сотрудничества с ЕС может привести к очередному попаданию Украины в орбиту России.

"Из нашего опыта и опыта других стран выплывает: когда станет понятной реальность, что Украина не получит на протяжении ближайших десятилетий следующий шаг - начало переговоров о членстве в ЕС, то, во-первых, Запад может потерять Украину, а во-вторых, в самой Украине мотивация на осуществление реальных реформ снизится. В этом кроется опасность, и в этом заключается весь мудрый план Путина: ожидать, просто подождать", - отметил литовский политик.

В своем плане Кубилюс предлагает "греческий" и "британский" пути сотрудничества ЕС с Украиной.

"Греческий" план предусматривает значительную финансовую помощь для Украины взамен на продолжение интенсивных реформ. При этом, "британский" (после Brexit – ред.) предусматривает предоставление Евросоюзом последующих экономических и других преференций Украине, оставляя при этом Киев за пределами Сообщества.

"Но их можно реализовывать совместно, то есть один план не обязательно должен исключать другой", - констатировал Кубилюс.

Он отметил, что в конце февраля литовские политики и эксперты проведут в Вильнюсе в своем кругу "мозговую атаку", а впоследствии со своими наработками они ознакомят другие европейские столицы.

"Мы сначала будем пытаться наработать свою инициативу, а также заручиться поддержкой Киева для понимания, что там она нормально воспринимается. Потом мы идем с одной стороны к эстонцам, латвийцам, а с другой - к полякам, собираем более широкую группу и дальше, по принципу снежного кома, думаем, как к этому подключить Германию и так далее, чтобы эта инициатива заработала", - подчеркнул экс-премьер Литвы.

Он добавил, что этот план мог бы действовать до момента, когда Европа в конечном итоге смогла бы предложить Украине нормальную перспективу членства.

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