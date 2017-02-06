Украина

  • 58
    •  / 

Сильный снегопад не повлиял на движение поездов

Сильный снегопад не повлиял на движение поездов
Несмотря на сложные погодные условия, утром 6 февраля движение пассажирских поездов осуществляется по графику.
«На работы по очистке от снега путей, вокзалов и станций в целом вышли около 750 железнодорожников», - сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Также отмечается, что в ночь с 5 на 6 февраля мощные осадки в виде снега выпали на территории регионального филиала «Юго-Западная железная дорога». Мелкий снег также шел на территории филиала «Одесская железная дорога» и на отдельных станциях филиала «Львовская железная дорога».

«Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда ходили по графику, даже в сложных погодных условиях. В частности, только около 600 работников были задействованы на снегоочистительных работах на станциях и путях Юго-Западной железной дороги, где минувшей ночью выпало наибольшее количество снежных осадков», - сказано в сообщении.

Кроме того, в течение ночи снегоуборочные путевые машины работали на станции Хутор - Михайловский Юго-Западной железной дороги и на станциях Приднепровской железной дороги.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей6 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5652 грн
100 USD 2707.8 грн
100 EUR 2908.45 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи