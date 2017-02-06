Проигрыш «Энергии» опустил «Локомотив» сразу на четыре места

Уступив в субботу в матче очередного 15-го тура чемпионата Украины в Экстралиге во Львове действующему чемпиону страны – местной «Энергии» - 0:3, харьковский «Локомотив» опустился в турнирной таблице со второго места на шестое.

В нынешнем сезоне эти команды встречались уже в третий раз, и в двух первых поединках – за Суперкубок в Запорожье и в первом круге чемпионата Украины в Харькове – победы праздновали наши земляки, причём в обоих случаях с «сухим» счётом. И на этот раз счёт во встрече давних соперников оказался «сухим», только победу уже праздновали львовяне. На 13-й минуте счёт открыл Тарас Кузь – 1:0, и с таким минимальным счётом закончился первый тайм. В середине второго тайма, на 30-й минуте, Андрей Федюк увеличил разрыв – 2:0, и наставник харьковчан Евгений Рывкин заменил голкипера Юрия Савенко на Дмитрия Литвиненко. Но и Дмитрию также не удалось остаться «сухим»: на 33-й минуте Тарас Кузь завершил многоходовку «энергетиков» точным ударом в угол его ворот – 3:0.- Сегодня команде элементарно не хватило подготовки. Мы не работали в том учебно-тренировочном режиме, в котором мы работаем в обычных условиях. Много футзалистов заболели, травмированы, отсутствуют в клубе по разным причинам. Сегодня ребята были просто не готовы, в силу определённых объективных причин. Поэтому вполне закономерно команда «Энергия» победила. Мы, конечно, могли бы попробовать сыграть более просто, возможно, матч бы закончился со счетом 1:0, но мы искали счастья у чужих ворот. Немного раскрылись, пропустили мячи. На сегодня футзалисты в команде «Локомотив» такие, что равноценных замен нету. И третий гол это показал. Когда нужно было просто выйти и дать отдохнуть основным игрокам, те футзалисты, которые были на поле, не смогли сыграть так, как нужно. Надо работать, набраться терпения, и результат будет обязательно, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин.- Мы целенаправленно готовились к «Локомотиву» и имели большую мотивацию, чем соперник, ведь проиграли ему на выезде и в игре за Суперкубок. Поэтому были мотивированы, хотели реабилитироваться, и в психологическом плане нам нужна была эта победа перед матчами «плей-офф». Хотя мы реализовали свои моменты, но где-то и недоработали - соперник нас простил. Результатом я доволен, игрой не в полной мере. Доволен вратарской позицией и защитой, но моменты были, и их было достаточное количество, чтобы сравнять счёт и ещё хуже. Будем разбираться в этих моментах. Хорошо, что игроки получили положительную психологическую поддержку, ведь у нас уже через неделю кубковый ответный матч с «Ураганом», будем детально готовиться к этому поединку, - отметил главный тренер «Энергии» Валерий Легчанов.А вот как закончились остальные встречи 15-го тура: «Кардинал-Ровно» - «Uni-Laman» (Черноморск) – 6:1, «Ураган» (Ивано-Франковск) – «Продэксим» (Херсон) – 2:3, «ХИТ»(Киев) – «Титан-Заря» (Покровское) – 2:2, «ЛТК-ИнБев-НПУ» (Луганск/Житомир/Киев) – «Сокол» (Хмельницкий) - 1:3. Турнирное положение обрело теперь следующий вид: «ХИТ» - 41 очко, «Энергия» - 28, «Продэксим» - 27, «Титан-Заря» - 26, «Ураган» - 26, «Локомотив» - 26, «Сокол» - 19, «Кардинал-Ровно» - 11, «ЛТК-ИнБев-НПУ» - 10, «Uni-Laman» - 2. Поединки 16-го тура пройдут 18 февраля, и в этот день «Локомотив» в родном Дворце игровых видов спорта «Локомотив» имени Георгия Кирпы примет лидера – столичный «ХИТ». А 11 февраля в спорткомплексе «Каразинский» наши замляки проведут ответный матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины против одесского «МКВ».