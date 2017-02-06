Политика

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БПП призвал «Батькивщину», «Самопомощь» и Радикальную партию вернуться в коалицию

БПП призвал «Батькивщину», «Самопомощь» и Радикальную партию вернуться в коалицию
Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде призвала "Радикальную партию", "Самопомощь" и "Батькивщину" вернуться в коалицию для формирования конституционного большинства.
"Сегодня на Согласительном совете мы призвали "Радикальную партию", "Самопомощь", "Батькивщину" – всех, кто не считает себя пятой колонной, всех, кто считают себя гражданами Украины и хотят видеть Украину как государство независимым, - объединиться, вступить в единую коалицию для формирования конституционного большинства под 300 голосов", - сказала замглавы фракции БПП Ирина Луценко.

23 января нардеп Юрий Бублик написал заявление о выходе из фракции БПП и коалиции. Позже он заявил, что к аналогичному шагу готовятся еще десять нардепов из БПП. Впрочем, о выходе Бублика из БПП руководство парламента не объявило, поэтому официально он остается во фракции.

Ирина Луценко в понедельник назвала информацию о выходе 10 депутатов из коалиции информационным вбросом и назвала крепким депутатское большинство.

Напомним, 7 февраля откроется очередная сессия Верховной Рады, которая продлится до середины лета.

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