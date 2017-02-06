Под Харьковом медики ищут людей, искусанных бешеной собакой

В Змиеве зафкисирован случай бешенста у собаки. По информации Харьковского областного лабораторного центра, животное обитало недалеко от железнодорожного вокзала, у продуктовых киосков на конечной остановке автобусов, где собаку подкармливали местные жители.

Бешенство - это инфекционное заболевание, клиническая картина которого появляется, когда патологические изменения в организме уже необратимы, поэтому лечения не существует. Передается от заболевшего животного через укус, при попадании слюны на слизистые оболочки или на поврежденную кожу. Единственный способ предупредить заболевание - своевременно получить антирабические прививки.

Недавно пес был искусан другой собакой. Когда животное заболело, люди вызвали ветеринара, но пес все равно умер.При исследовании трупа у животного было диагностирован бешенство. Определен круг контактных и пострадавших людей - их 8 человек. С 4 февраля шестеро из них человек начали курс антирабических прививок. Проводятся противоэпидемические мероприятия - осуществляются подворовые и квартирные обходы с целью определения пострадавших на прилегающей территории в пределах очага бешенства.Всех, кто находился с 22 января по 1 февраля на территории и возле железнодорожного вокзала Змиева и имел контакт с этой собакой или другим животным, медики просят обратиться к врачу-рабиологу по месту жительства для решения вопроса о назначении антирабического лечения.По состоянию на 6 февраля в Харьковской области зарегистрировано 9 случаев бешенства животных - болезнь диагностировали у 4 собак, 3 кошек и 2 лисиц.