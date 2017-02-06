Происшествия

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Под Харьковом медики ищут людей, искусанных бешеной собакой

Под Харьковом медики ищут людей, искусанных бешеной собакой
В Змиеве зафкисирован случай бешенста у собаки. По информации Харьковского областного лабораторного центра, животное обитало недалеко от железнодорожного вокзала, у продуктовых киосков на конечной остановке автобусов, где собаку подкармливали местные жители.
Недавно пес был искусан другой собакой. Когда животное заболело, люди вызвали ветеринара, но пес все равно умер.

При исследовании трупа у животного было диагностирован бешенство. Определен круг контактных и пострадавших людей - их 8 человек. С 4 февраля шестеро из них человек начали курс антирабических прививок. Проводятся противоэпидемические мероприятия - осуществляются подворовые и квартирные обходы с целью определения пострадавших на прилегающей территории в пределах очага бешенства.

Всех, кто находился с 22 января по 1 февраля на территории и возле железнодорожного вокзала Змиева и имел контакт с этой собакой или другим животным, медики просят обратиться к врачу-рабиологу по месту жительства для решения вопроса о назначении антирабического лечения.

По состоянию на 6 февраля в Харьковской области зарегистрировано 9 случаев бешенства животных - болезнь диагностировали у 4 собак, 3 кошек и 2 лисиц.

Бешенство - это инфекционное заболевание, клиническая картина которого появляется, когда патологические изменения в организме уже необратимы, поэтому лечения не существует. Передается от заболевшего животного через укус, при попадании слюны на слизистые оболочки или на поврежденную кожу. Единственный способ предупредить заболевание - своевременно получить антирабические прививки.

 

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