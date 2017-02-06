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В Украине пройдут новые учебные сборы резервистов

В Украине пройдут новые учебные сборы резервистов
В середине февраля начнутся новые учебные сборы с резервистами оперативного резерва.
Как сообщил военный комиссар Львовской области Александр Тищенко, начало учений резервистов запланировано на 18 февраля.

"В этом году уже одно собрание провели в январе. Люди поехали на военный полигон в Чугуев. В течение месяца они будут проходить обучение и вернутся. Такие же учения проведут в этом месяце — 18 февраля", — отметил Тищенко.

Отметим, в течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок, передает Дивись.info.

Напомним, 17 января на одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва.

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