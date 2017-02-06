Александр Горяинов не против стать тренером в большом клубе

Голкипер «Металлиста» Александр Горяинов провел в команде 19 сезонов, установив рекорд клуба по сыгранным матчам и никем до сих пор не превзойденную в чемпионатах Украины «сухую» серию в 943 минуты.

— Фактически я еще числюсь в заявке команды на сезон, но по сути уже тренирую вратарей. Юрий Сивуха получил предложение из Казахстана, и сейчас все обязанности на мне. Если получится на следующий год заявить молодого третьего вратаря из академии «Металлиста», то стану полноценным тренером.— Когда появилась идея создать новый клуб, меня пригласили с расчетом, что буду воспитывать молодых вратарей.— А как по-другому? Тем более я тогда как раз посещал тренерские курсы. Уже имею лицензию категории А.— Вполне логично, что использую набор упражнений, который мне когда-то давали в «Металлисте». Но стараюсь привнести побольше нового. Не скажу, что это мои личные наработки. Доступной спортивной литературы сейчас много.— Вроде безболезненно. Слава Богу, я доиграл практически до сорока. Было понятно, что пора постепенно заканчивать. Не было такого, что я спал и видел себя только в воротах.— Пока играл за «Металлист», даже не задумывался над этим. А когда готовился к учебе в Центре лицензирования, начал читать книги, интересоваться этим ремеслом, понял, что футболист и тренер — очень разные профессии. Почувствовал, что это мое — мне нравится узнавать каждый день что-то новое и делиться этим с другими.— Наверное, я им еще не стал. Но морально уже начал готовиться. Для этого очень многое предстоит пройти.— Думаю, что есть. Даже уверен. Дьяков и Федак — очень перспективные и талантливые игроки, серьезно относятся к своему делу. И один, и другой должны играть как минимум в Премьер-лиге.— Мы начали все с чистого листа. Где-то, конечно, не все получалось. Но для той ситуации, в которой мы оказались, считаю этот результат вполне достойным. Остается только прибавлять к концу сезона. Клуб только образовался. Понятно, что мелкие проблемы есть, о их постепенно решает. А в целом все идет своим чередом: тренировочный сбор проходит нормально, готовимся ко второму кругу. Все, так сказать, по плану.— Надеемся к следующему сезону получить профессиональный статус и заявиться во вторую лигу.— Как можно скорее вернуться в Премьер-лигу.— Жена говорит, что я спокойный, и меня сложно вывести из себя. Но это я только вне поля такой. Кто видел наши игры, точно не скажут, что я спокойный. К тому же я всегда обладал большим трудолюбием и желанием. В принципе, любой футболист обязан это демонстрировать, иначе из него ничего не получится.— В первую очередь благодаря семье — жене, детям, собакам, коту.— Дочке — шестнадцать, сыну — тринадцать.— А как же! Занимается в группе 2003 года.— Нет, быть вратарем я ему запретил. Когда был поменьше, стоял. А сейчас мне этого не хотелось бы, потому что знаю, какой это каторжный труд. Пускай лучше будет полевым, к тому же он не против. Правда, пока не может определиться — то ли он защитник, то ли полузащитник. Ничего, сейчас футбол тяготеет к универсализации.— Жизнь покажет... Сейчас я так однозначно говорить не стал бы, глядя на обстановку в стране. Очень хотелось бы пройти с этим клубом как можно дальше, даже до еврокубков.— Конечно! Грех жаловаться, я много лет поиграл на наивысшем уровне, в том числе в еврокубках и за сборную. А кроме футбола, как-то ни о чем и не мечтал.— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Не удивительно будет, если я скажу, что хотелось бы тренировать, условно говоря, «Барселону». Я всегда ставил наивысшие цели. У любого спортсмена в голове должны быть максимальные задачи, в противном случае не стоит заниматься этим делом вообще. Не скрою — есть желание потренировать в большом клубе. Даст бог, «Металлист 1925» в ближайшем будущем станет таким!