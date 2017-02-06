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Александр Горяинов не против стать тренером в большом клубе

Александр Горяинов не против стать тренером в большом клубе
Голкипер «Металлиста» Александр Горяинов провел в команде 19 сезонов, установив рекорд клуба по сыгранным матчам и никем до сих пор не превзойденную в чемпионатах Украины «сухую» серию в 943 минуты.
В 2016-м  «Металлист» лишился лицензии, и команда распалась, но опыт и мастерство именитого вратаря пригодились в «Металлисте 1925», который играет сейчас в аматорской лиге. О своих новых обязанностях и связанных с ними амбициях любимец харьковских трибун рассказал корреспонденту «Вечернего Харькова».

— Какая на данный момент у вас роль в клубе?

— Фактически я еще числюсь в заявке команды на сезон, но по сути уже тренирую вратарей. Юрий Сивуха получил предложение из Казахстана, и сейчас все обязанности на мне. Если получится на следующий год заявить молодого третьего вратаря из академии «Металлиста», то стану полноценным тренером.

— Как после распада «Металлиста» попали в новую команду?

— Когда появилась идея создать новый клуб, меня пригласили с расчетом, что буду воспитывать молодых вратарей.

— Без раздумий приняли предложение от команды, которая готовилась выступать в аматорах?

— А как по-другому? Тем более я тогда как раз посещал тренерские курсы. Уже имею лицензию категории А.

— Есть своя методика тренировок или пока ориентируетесь на старших товарищей?

— Вполне логично, что использую набор упражнений, который мне когда-то давали в «Металлисте». Но стараюсь привнести побольше нового. Не скажу, что это мои личные наработки. Доступной спортивной литературы сейчас много.

— Как у вас прошел процесс становления от игрока к тренеру?

— Вроде безболезненно. Слава Богу, я доиграл практически до сорока. Было понятно, что пора постепенно заканчивать. Не было такого, что я спал и видел себя только в воротах.

— Когда поняли, что хотите тренировать молодых вратарей?

— Пока играл за «Металлист», даже не задумывался над этим. А когда готовился к учебе в Центре лицензирования, начал читать книги, интересоваться этим ремеслом, понял, что футболист и тренер — очень разные профессии. Почувствовал, что это мое — мне нравится узнавать каждый день что-то новое и делиться этим с другими.

— Пришло осознание, что вы уже тренер?

— Наверное, я им еще не стал. Но морально уже начал готовиться. Для этого очень многое предстоит пройти.

— Кого из молодых футболистов выделите? Есть новые горяиновы?

— Думаю, что есть. Даже уверен. Дьяков и Федак — очень перспективные и талантливые игроки, серьезно относятся к своему делу. И один, и другой должны играть как минимум в Премьер-лиге.

— Чем запомнился первый круг чемпионата в аматорской лиге? Как его оцените?

— Мы начали все с чистого листа. Где-то, конечно, не все получалось. Но для той ситуации, в которой мы оказались, считаю этот результат вполне достойным. Остается только прибавлять к концу сезона. Клуб только образовался. Понятно, что мелкие проблемы есть, о их постепенно решает. А в целом все идет своим чередом: тренировочный сбор проходит нормально, готовимся ко второму кругу. Все, так сказать, по плану.

— «Металлист 1925» идет вторым в своей группе и претендует на повышение в классе. Где вы с Александром Призетко видите клуб?

— Надеемся к следующему сезону получить профессиональный статус и заявиться во вторую лигу.

— А в более долгосрочной перспективе?

— Как можно скорее вернуться в Премьер-лигу.

— Три личных качества, которые помогают вам в жизни?

— Жена говорит, что я спокойный, и меня сложно вывести из себя. Но это я только вне поля такой. Кто видел наши игры, точно не скажут, что я спокойный. К тому же я всегда обладал большим трудолюбием и желанием. В принципе, любой футболист обязан это демонстрировать, иначе из него ничего не получится.

— Благодаря кому или чему справляетесь с трудностями, плохим настроением?

— В первую очередь благодаря семье — жене, детям, собакам, коту.

— У вас двое детей, верно?

— Дочке — шестнадцать, сыну — тринадцать.

— Сына уже отвели в академию?

— А как же! Занимается в группе 2003 года.

— Тоже «в рамке стоит»?

— Нет, быть вратарем я ему запретил. Когда был поменьше, стоял. А сейчас мне этого не хотелось бы, потому что знаю, какой это каторжный труд. Пускай лучше будет полевым, к тому же он не против. Правда, пока не может определиться — то ли он защитник, то ли полузащитник. Ничего, сейчас футбол тяготеет к универсализации.

— В одном из своих интервью вы признались, что никогда не переедете из Харькова. Это значит, что вы с клубом надолго?

— Жизнь покажет... Сейчас я так однозначно говорить не стал бы, глядя на обстановку в стране. Очень хотелось бы пройти с этим клубом как можно дальше, даже до еврокубков.

— Если вернуть время назад, стали бы снова в ворота?

— Конечно! Грех жаловаться, я много лет поиграл на наивысшем уровне, в том числе в еврокубках и за сборную. А кроме футбола, как-то ни о чем и не мечтал.

— Какие в целом профессиональные амбиции? «Металлист 1925» — не предел?

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Не удивительно будет, если я скажу, что хотелось бы тренировать, условно говоря, «Барселону». Я всегда ставил наивысшие цели. У любого спортсмена в голове должны быть максимальные задачи, в противном случае не стоит заниматься этим делом вообще. Не скрою  — есть желание потренировать в большом клубе. Даст бог, «Металлист 1925» в ближайшем будущем станет таким!

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