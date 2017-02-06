Школьных учителей освободят от ненужной работы: видео

Гость редакции ВХ — заместитель председателя — руководитель аппарата Харьковской областной государственной администрации Анатолий Бабичев.
Школьники будут решать сложные задачки вместе с компьютером
— Добрый день, Анатолий Валерьевич. Меня зовут Светлана. Скажите, пожалуйста, какие главные изменения произойдут в школах в ближайшие годы?
— Основное изменение — в сущности нашей школы, в подходе к образовательному и воспитательному процессу. В этом году мы уже начали работать с начальной школой — в первый класс пошли дети, которые будут заниматься по новым государственным стандартам обучения. Главная цель нововведений — чтобы дети не воспринимали школу как наказание или каторгу, чтобы обучение было интересным и привлекательным. Есть множество методов и способов сделать школу комфортной для детей. В первую очередь нужно разгрузить прежние программы и планы, не ставить в начальной школе оценки, предоставлять учителю больше возможностей для самореализации. Опираясь на основные направления и стандарты, каждый педагог будет иметь возможность использовать собственный подход к обучению.
— Анатолий Валерьевич, добрый день. Меня зовут Наталья. Недавно министр образования и науки Лилия Гриневич заявила: «Мы должны перейти от школы знаний в школу компетенций. Это означает, что мы имеем необходимое ядро знаний и должны научить детей реально с этими знаниями работать». Честно говоря, читаю слова министра и ничего не понимаю — реформа выглядит очень путано и абстрактно. Хотелось бы все-таки разобраться, что же такое школа компетенций и что ждет детей?
— Программа новой украинской школы будет основана на компетентностном подходе. Главное для ребенка — за время обучения овладеть навыками, которые он сможет использовать во всех сферах жизни, в том числе в семейной жизни или работе. Можно быть лучшим учеником по математике, физике или химии, но не уметь применять полученные знания. Важно научиться добывать информацию, пользоваться IT-программами, которые помогут реализоваться. Есть данные, что каждый год существующие в мире знания удваиваются, то есть современный человек не в состоянии овладеть всеми необходимыми знаниями. Но каждый человек может быть специалистом в конкретной отрасли, а недостающую информацию получать из других источников. Зачем детям заучивать материал, который учили десятки лет назад? Если, условно говоря, ребенок знает таблицу Менделеева, основные окислительно-восстановительные реакции, смысл всех систем жизнедеятельности, — ему не составит труда зайти в Интернет и найти дополнительные сведения. Когда понятен процесс (это компетентностный подход) — человек может самостоятельно раздобыть интересующую его информацию. Задача школы — не дать все знания на свете (это невозможно), а научить в случае необходимости находить эти знания.
— Вы говорите, главное — научить учеников пользоваться знаниями. До сих пор нас заставляли зубрить, а как это будет происходить уже завтра?
— Скажу как математик: таблицу умножения, сложные теоремы и аксиомы нужно будет знать, но ломать голову над задачами, которые мы раньше пытались решить вручную, расписывая на двух-трех страницах, нет необходимости. Например, сорок лет назад моя мама, изучая высшую математику, решала задачи с помощью ЭВМ неделю или месяц, а сейчас это можно сделать за минуту. Важно знать технологию решения задач, правильно написать алгоритм, и компьютер сам посчитает их за секунды. Таким образом мы уменьшаем затраты и рабочее время на решение задач, и это главный экономический эффект.
— А не получится ли, что из-за такой профилизации ограничится кругозор детей, если они, например дети, будут усиленно учить точные науки, но при этом не будут иметь гуманитарных знаний?
— Этого не будет. Сегодня мировые ученые для успешной карьеры любого человека прописывают знания по трем направляющим: первая — предмет, в котором ты специалист, или специальность, в которой ты можешь себя проявить, вторая — IT-технологии, третья — иностранный язык. Кем бы ты ни был — технарем или гуманитарием, есть еще две разноплановые составляющие: IT — техническая и иностранный язык — гуманитарная. Поэтому с этими тремя компонентами сможешь сделать карьеру.
Учителей проверят на профессионализм
— Анатолий Валерьевич, здравствуйте. Вам звонит Татьяна Сергеевна. Моя дочь преподает в школе. Можете хотя бы вкратце рассказать, какие перемены ждут школьных учителей?
— Учителям наконец повысят зарплату. По нашим подсчетам, в этом году заработная плата каждого учителя Харьковской области увеличится примерно на 50%, даже чуть больше. Это очень важно: если учитель получает низкую заработную плату, спросить с него, заставить его учиться и работать над собой для улучшения качества образования детей очень проблематично. Остальные новшества в концепции новой украинской школы связаны с большей свободой учителя. В этом году мы очень хотим реализовать проект по децентрализации и дебюрократизации в школах. Наши школы станут пилотными в Украине. Ни для кого не секрет, что школьные учителя по большей части заняты не работой с детьми, а с утра до вечера пишут отчеты, учебные планы, массу писем и никому не нужной документации. Наша задача — освободить их от лишней работы, чтобы они больше времени посвящали детям.
— Добрый день, Анатолий Валерьевич. Меня зовут Людмила Николаевна. Скажите, пожалуйста, а останутся ли доплаты учителям по категориям?
— Категории пока не упраздняются, но реформирование должно произойти и в этом вопросе. Как по мне, результаты работы учителя нужно оценивать по уровню знаний его учеников. Понятно, что учащиеся в школах разные: у одних подготовка лучше, у других — хуже, с большинством детей дома дополнительно занимаются родители. Но какой бы ни была в среднем подготовка детей, база у всех общая, и по окончании девяти или одиннадцати классов (а в будущем — двенадцати), мы должны сделать некий срез, чтобы понимать средний уровень знаний у школьников. Безусловно, это покажет результат работы каждого учителя. Есть неутешительная тенденция. Пару лет назад мы проводили небольшой закрытый эксперимент — тестировали учителей, чтобы разобраться, почему в отдельных школах до 20% детей сдают ВНО на «двойку». Оказалось, что и учителя этих школ не в состоянии написать тест по своему предмету. Педагогов не уволили — это был эксперимент, но к их работе будут вопросы. Есть такое понятие, как сертификация учителя: его зарплата будет зависеть от уровня знаний учащихся, участия школьников в олимпиадах и конкурсах, работы в Малой академии наук, от их результатов в ВНО, от методической работы учителя — сколько статей и методических рекомендаций он написал, сколько инновационных уроков внедрил.
— Добрый день, Анатолий Валерьевич. Меня зовут Мария. Министр образования Лилия Гриневич сказала, что после перехода на двенадцатилетнюю систему могут понадобиться здания школ, которые сейчас не используются. Есть ли в области лишние помещения, которые можно использовать для расширения пространства, когда учащихся станет больше?
— На самом деле у нас огромное количество малокомплектных школ, поэтому пустующих помещений много. Средняя наполняемость школ в области с учетом учебных заведений Харькова и сельской местности — 24 ученика в классе при норме 30 человек. При этом есть населенные пункты — например, активно развивающийся Песочин, — где в школах не хватает тысячи мест. Мы долгие годы не строили новых объектов, но сейчас реализуется проект по строительству новой школы в Песочине — здание возводится с нуля. Безусловно, если мы говорим о переходе школы на двенадцатилетнюю систему и профильное обучение, нам понадобятся и новые классы, и новые кабинеты. Мы сегодня активно работаем над созданием профильных опорных школ III степени для 10–12 классов. Главная задача профильной школы для старших классов — наличие современной материально-технической базы: оборудованных кабинетов, оснащенных лабораторий, наличия физических и химических препаратов, а самое главное — учителей. По нашему мнению, опорные школы должны быть в каждом районе области, причем школы-интернаты, куда в понедельник дети будут приезжать на обучение, а в пятницу уезжать домой.
У абитуриентов будут равные права при поступлении в вузы
— Добрый день, Анатолий Валерьевич. Меня зовут Алла Георгиевна. Я пенсионерка, моя внучка оканчивает школу, учится хорошо и хочет поступать в юридический университет. Я хотела бы узнать, как в этом году изменились условия приема в вузы. Кроме того, хотелось бы понимать, какие льготы будут действовать при поступлении? Дочка у меня — мать-героиня. Детей воспитывает одна.
— Если у ребенка есть знания, у него не будет проблем с поступлением в вуз. Главный аспект — результаты внешнего независимого оценивания. Льгот на сегодняшний день нет ни у кого из абитуриентов — есть общий по Украине конкурс на выбранные специальности. При подаче в вуз документов (а в этом году они подаются исключительно в электронном виде) абитуриент должен распределить учебные заведения по приоритетности: например, если ваша внучка хочет поступить в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, она должна указать его в документах на первом месте, а после должны следовать названия вузов, где обучают той же специальности, — в порядке приоритетности. Это необходимо на случай, если при поступлении в первый выбранный вуз вашу внучку ожидает неудача. Кроме того, важно помнить, что в разных вузах у абитуриента могут сформироваться разные проходные баллы. В правилах приема каждый вуз устанавливает важность того или иного предмета в коэффициентах: например, для одного вуза может быть важнее история Украины, а для другого — украинский язык и литература. Из количества баллов составляется рейтинг, по которому определятся, поступил ли абитуриент на бюджетную форму обучения. В прошлом году в вузы на бюджетную форму обучения поступили около 70% абитуриентов.
— А что еще изменилось в условиях приема?
— Уменьшается количество специальностей, на которые абитуриент может подать документы. Если в прошлом году абитуриенты могли подать 15 заявлений на пять специальностей (или направлений подготовки), то в этом году — девять заявлений на четыре специальности. Нововведение объясняется тем, что абитуриент не может иметь равноценные знания по разным дисциплинам (например, правоведению, медицине, математике, иностранным языкам и так далее). Поэтому уменьшение количества заявлений и специальностей дает возможность абитуриенту сосредоточиться на наиболее важных и приоритетных для него направлениях и более осознанно подойти к выбору будущей профессии.
— Анатолий Валерьевич, если позволите, еще один вопрос. Моя знакомая оканчивает училище культуры с красным дипломом и собирается поступать в университет искусств. Сыграет ли роль красный диплом при поступлении в вуз?
— Если специальность, по которой она обучалась в училище, совпадает с той, на которую она поступает в университет (например, если она училась хореографии и поступает на хореографию в академию культуры или педагогический университет), она имеет право поступать на сокращенную форму обучения, если таковая имеется в данном вузе: де-факто человек может поступить на второй курс, не сдавая ВНО. Но если сокращенная форма обучения невозможна из-за несовпадения специальностей, абитуриент поступает по результатам ВНО, и в таком случае никаких льгот у него нет. Кроме того, стоит помнить о том, что абитуриенту, который поступает на творческую специальность (в данном случае хореография), кроме ВНО, предстоит сдать экзамен по профильному предмету. Я считаю, что отсутствие привилегий — это правильно. То, что мы когда-то были отличниками, — это замечательно, и красный диплом свидетельствует лишь о том, что учащийся получил хорошие знания и умения, а значит, успешно сдаст ВНО и поступит на первый курс вуза.
В области планируют амбициозные культурные проекты
— Добрый день, Анатолий Валерьевич. Меня зовут Анастасия. Скажите, пожалуйста, какие новые культурные проекты планируются в области?
— Культурных планов масса, причем очень амбициозных: и проведение под патронатом ХОГА концертов мировых звезд, и реализация молодежных проектов, в том числе освоение новых необычных коммуникативных площадок, проведение фестивалей молодежных и студенческих театральных коллективов. Кроме того, мы хотим создать культурный кластер области. Харьков — театральная столица: у нас самое большое в Украине количество профессиональных и непрофессиональных театров. Но культура на сегодняшний день является дотационной, и для развития театров нужно финансирование. Используя координацию и взаимодействие власти, бизнеса, творческих коллективов мы можем получить хороший результат, и в этом направлении мы сейчас работаем.
Личное дело
Анатолий Валерьевич Бабичев родился 1 июля 1980 года в Харькове. В 1997 году после окончания школы № 149 поступил на механико-математический факультет ХНУ им. В.Н. Каразина, завершив обучение в 2002 году. В 2005 году окончил магистратуру в ХНЭУ по специальности «государственная служба». С 2002 года работал в ГУ образования и науки Харьковской облгосадминистрации. С 2004-го по 2008 год работал в высших учебных заведениях: ХИБМ, ХТЭК, ХФУ. С 2006 по 2009 год — помощник заместителя председателя ХОГА по гуманитарным вопросам. С 2009-го по 2010 год — начальник управления по делам семьи и молодежи ХОГА. С апреля 2014 года по декабрь 2016 года — директор департамента образования и науки Харьковской областной государственной администрации, с декабря 2016 года по настоящее время — заместитель председателя — руководитель аппарата ХОГА.
Не женат. После поступления на госслужбу времени на хобби нет, но мечтает о путешествиях.