Школьных учителей освободят от ненужной работы: видео

Школьники будут решать сложные задачки вместе с компьютером

Учителей проверят на профессионализм

У абитуриентов будут равные права при поступлении в вузы

В области планируют амбициозные культурные проекты

Личное дело

Анатолий Валерьевич Бабичев родился 1 июля 1980 года в Харькове. В 1997 году после окончания школы № 149 поступил на механико-математический факультет ХНУ им. В.Н. Каразина, завершив обучение в 2002 году. В 2005 году окончил магистратуру в ХНЭУ по специальности «государственная служба». С 2002 года работал в ГУ образования и науки Харьковской облгосадминистрации. С 2004-го по 2008 год работал в высших учебных заведениях: ХИБМ, ХТЭК, ХФУ. С 2006 по 2009 год — помощник заместителя председателя ХОГА по гуманитарным вопросам. С 2009-го по 2010 год — начальник управления по делам семьи и молодежи ХОГА. С апреля 2014 года по декабрь 2016 года — директор департамента образования и науки Харьковской областной государственной администрации, с декабря 2016 года по настоящее время — заместитель председателя — руководитель аппарата ХОГА.

Не женат. После поступления на госслужбу времени на хобби нет, но мечтает о путешествиях. родился 1 июля 1980 года в Харькове. В 1997 году после окончания школы № 149 поступил на механико-математический факультет ХНУ им. В.Н. Каразина, завершив обучение в 2002 году. В 2005 году окончил магистратуру в ХНЭУ по специальности «государственная служба». С 2002 года работал в ГУ образования и науки Харьковской облгосадминистрации. С 2004-го по 2008 год работал в высших учебных заведениях: ХИБМ, ХТЭК, ХФУ. С 2006 по 2009 год — помощник заместителя председателя ХОГА по гуманитарным вопросам. С 2009-го по 2010 год — начальник управления по делам семьи и молодежи ХОГА. С апреля 2014 года по декабрь 2016 года — директор департамента образования и науки Харьковской областной государственной администрации, с декабря 2016 года по настоящее время — заместитель председателя — руководитель аппарата ХОГА.Не женат. После поступления на госслужбу времени на хобби нет, но мечтает о путешествиях.

— Добрый день, Анатолий Валерьевич. Меня зовут Светлана. Скажите, пожалуйста, какие главные изменения произойдут в школах в ближайшие годы?— Основное изменение — в сущности нашей школы, в подходе к образовательному и воспитательному процессу. В этом году мы уже начали работать с начальной школой — в первый класс пошли дети, которые будут заниматься по новым государственным стандартам обучения. Главная цель нововведений — чтобы дети не воспринимали школу как наказание или каторгу, чтобы обучение было интересным и привлекательным. Есть множество методов и способов сделать школу комфортной для детей. В первую очередь нужно разгрузить прежние программы и планы, не ставить в начальной школе оценки, предоставлять учителю больше возможностей для самореализации. Опираясь на основные направления и стандарты, каждый педагог будет иметь возможность использовать собственный подход к обучению.— Анатолий Валерьевич, добрый день. Меня зовут Наталья. Недавно министр образования и науки Лилия Гриневич заявила: «Мы должны перейти от школы знаний в школу компетенций. Это означает, что мы имеем необходимое ядро знаний и должны научить детей реально с этими знаниями работать». Честно говоря, читаю слова министра и ничего не понимаю — реформа выглядит очень путано и абстрактно. Хотелось бы все-таки разобраться, что же такое школа компетенций и что ждет детей?— Программа новой украинской школы будет основана на компетентностном подходе. Главное для ребенка — за время обучения овладеть навыками, которые он сможет использовать во всех сферах жизни, в том числе в семейной жизни или работе. Можно быть лучшим учеником по математике, физике или химии, но не уметь применять полученные знания. Важно научиться добывать информацию, пользоваться IT-программами, которые помогут реализоваться. Есть данные, что каждый год существующие в мире знания удваиваются, то есть современный человек не в состоянии овладеть всеми необходимыми знаниями. Но каждый человек может быть специалистом в конкретной отрасли, а недостающую информацию получать из других источников. Зачем детям заучивать материал, который учили десятки лет назад? Если, условно говоря, ребенок знает таблицу Менделеева, основные окислительно-восстановительные реакции, смысл всех систем жизнедеятельности, — ему не составит труда зайти в Интернет и найти дополнительные сведения. Когда понятен процесс (это компетентностный подход) — человек может самостоятельно раздобыть интересующую его информацию. Задача школы — не дать все знания на свете (это невозможно), а научить в случае необходимости находить эти знания.— Вы говорите, главное — научить учеников пользоваться знаниями. До сих пор нас заставляли зубрить, а как это будет происходить уже завтра?— Скажу как математик: таблицу умножения, сложные теоремы и аксиомы нужно будет знать, но ломать голову над задачами, которые мы раньше пытались решить вручную, расписывая на двух-трех страницах, нет необходимости. Например, сорок лет назад моя мама, изучая высшую математику, решала задачи с помощью ЭВМ неделю или месяц, а сейчас это можно сделать за минуту. Важно знать технологию решения задач, правильно написать алгоритм, и компьютер сам посчитает их за секунды. Таким образом мы уменьшаем затраты и рабочее время на решение задач, и это главный экономический эффект.— А не получится ли, что из-за такой профилизации ограничится кругозор детей, если они, например дети, будут усиленно учить точные науки, но при этом не будут иметь гуманитарных знаний?— Этого не будет. Сегодня мировые ученые для успешной карьеры любого человека прописывают знания по трем направляющим: первая — предмет, в котором ты специалист, или специальность, в которой ты можешь себя проявить, вторая — IT-технологии, третья — иностранный язык. Кем бы ты ни был — технарем или гуманитарием, есть еще две разноплановые составляющие: IT — техническая и иностранный язык — гуманитарная. Поэтому с этими тремя компонентами сможешь сделать карьеру.— Анатолий Валерьевич, здравствуйте. Вам звонит Татьяна Сергеевна. Моя дочь преподает в школе. Можете хотя бы вкратце рассказать, какие перемены ждут школьных учителей?— Учителям наконец повысят зарплату. По нашим подсчетам, в этом году заработная плата каждого учителя Харьковской области увеличится примерно на 50%, даже чуть больше. Это очень важно: если учитель получает низкую заработную плату, спросить с него, заставить его учиться и работать над собой для улучшения качества образования детей очень проблематично. Остальные новшества в концепции новой украинской школы связаны с большей свободой учителя. В этом году мы очень хотим реализовать проект по децентрализации и дебюрократизации в школах. Наши школы станут пилотными в Украине. Ни для кого не секрет, что школьные учителя по большей части заняты не работой с детьми, а с утра до вечера пишут отчеты, учебные планы, массу писем и никому не нужной документации. Наша задача — освободить их от лишней работы, чтобы они больше времени посвящали детям.— Добрый день, Анатолий Валерьевич. Меня зовут Людмила Николаевна. Скажите, пожалуйста, а останутся ли доплаты учителям по категориям?— Категории пока не упраздняются, но реформирование должно произойти и в этом вопросе. Как по мне, результаты работы учителя нужно оценивать по уровню знаний его учеников. Понятно, что учащиеся в школах разные: у одних подготовка лучше, у других — хуже, с большинством детей дома дополнительно занимаются родители. Но какой бы ни была в среднем подготовка детей, база у всех общая, и по окончании девяти или одиннадцати классов (а в будущем — двенадцати), мы должны сделать некий срез, чтобы понимать средний уровень знаний у школьников. Безусловно, это покажет результат работы каждого учителя. Есть неутешительная тенденция. Пару лет назад мы проводили небольшой закрытый эксперимент — тестировали учителей, чтобы разобраться, почему в отдельных школах до 20% детей сдают ВНО на «двойку». Оказалось, что и учителя этих школ не в состоянии написать тест по своему предмету. Педагогов не уволили — это был эксперимент, но к их работе будут вопросы. Есть такое понятие, как сертификация учителя: его зарплата будет зависеть от уровня знаний учащихся, участия школьников в олимпиадах и конкурсах, работы в Малой академии наук, от их результатов в ВНО, от методической работы учителя — сколько статей и методических рекомендаций он написал, сколько инновационных уроков внедрил.— Добрый день, Анатолий Валерьевич. Меня зовут Мария. Министр образования Лилия Гриневич сказала, что после перехода на двенадцатилетнюю систему могут понадобиться здания школ, которые сейчас не используются. Есть ли в области лишние помещения, которые можно использовать для расширения пространства, когда учащихся станет больше?— На самом деле у нас огромное количество малокомплектных школ, поэтому пустующих помещений много. Средняя наполняемость школ в области с учетом учебных заведений Харькова и сельской местности — 24 ученика в классе при норме 30 человек. При этом есть населенные пункты — например, активно развивающийся Песочин, — где в школах не хватает тысячи мест. Мы долгие годы не строили новых объектов, но сейчас реализуется проект по строительству новой школы в Песочине — здание возводится с нуля. Безусловно, если мы говорим о переходе школы на двенадцатилетнюю систему и профильное обучение, нам понадобятся и новые классы, и новые кабинеты. Мы сегодня активно работаем над созданием профильных опорных школ III степени для 10–12 классов. Главная задача профильной школы для старших классов — наличие современной материально-технической базы: оборудованных кабинетов, оснащенных лабораторий, наличия физических и химических препаратов, а самое главное — учителей. По нашему мнению, опорные школы должны быть в каждом районе области, причем школы-интернаты, куда в понедельник дети будут приезжать на обучение, а в пятницу уезжать домой.— Добрый день, Анатолий Валерьевич. Меня зовут Алла Георгиевна. Я пенсионерка, моя внучка оканчивает школу, учится хорошо и хочет поступать в юридический университет. Я хотела бы узнать, как в этом году изменились условия приема в вузы. Кроме того, хотелось бы понимать, какие льготы будут действовать при поступлении? Дочка у меня — мать-героиня. Детей воспитывает одна.— Если у ребенка есть знания, у него не будет проблем с поступлением в вуз. Главный аспект — результаты внешнего независимого оценивания. Льгот на сегодняшний день нет ни у кого из абитуриентов — есть общий по Украине конкурс на выбранные специальности. При подаче в вуз документов (а в этом году они подаются исключительно в электронном виде) абитуриент должен распределить учебные заведения по приоритетности: например, если ваша внучка хочет поступить в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, она должна указать его в документах на первом месте, а после должны следовать названия вузов, где обучают той же специальности, — в порядке приоритетности. Это необходимо на случай, если при поступлении в первый выбранный вуз вашу внучку ожидает неудача. Кроме того, важно помнить, что в разных вузах у абитуриента могут сформироваться разные проходные баллы. В правилах приема каждый вуз устанавливает важность того или иного предмета в коэффициентах: например, для одного вуза может быть важнее история Украины, а для другого — украинский язык и литература. Из количества баллов составляется рейтинг, по которому определятся, поступил ли абитуриент на бюджетную форму обучения. В прошлом году в вузы на бюджетную форму обучения поступили около 70% абитуриентов.— А что еще изменилось в условиях приема?— Уменьшается количество специальностей, на которые абитуриент может подать документы. Если в прошлом году абитуриенты могли подать 15 заявлений на пять специальностей (или направлений подготовки), то в этом году — девять заявлений на четыре специальности. Нововведение объясняется тем, что абитуриент не может иметь равноценные знания по разным дисциплинам (например, правоведению, медицине, математике, иностранным языкам и так далее). Поэтому уменьшение количества заявлений и специальностей дает возможность абитуриенту сосредоточиться на наиболее важных и приоритетных для него направлениях и более осознанно подойти к выбору будущей профессии.— Анатолий Валерьевич, если позволите, еще один вопрос. Моя знакомая оканчивает училище культуры с красным дипломом и собирается поступать в университет искусств. Сыграет ли роль красный диплом при поступлении в вуз?— Если специальность, по которой она обучалась в училище, совпадает с той, на которую она поступает в университет (например, если она училась хореографии и поступает на хореографию в академию культуры или педагогический университет), она имеет право поступать на сокращенную форму обучения, если таковая имеется в данном вузе: де-факто человек может поступить на второй курс, не сдавая ВНО. Но если сокращенная форма обучения невозможна из-за несовпадения специальностей, абитуриент поступает по результатам ВНО, и в таком случае никаких льгот у него нет. Кроме того, стоит помнить о том, что абитуриенту, который поступает на творческую специальность (в данном случае хореография), кроме ВНО, предстоит сдать экзамен по профильному предмету. Я считаю, что отсутствие привилегий — это правильно. То, что мы когда-то были отличниками, — это замечательно, и красный диплом свидетельствует лишь о том, что учащийся получил хорошие знания и умения, а значит, успешно сдаст ВНО и поступит на первый курс вуза.— Добрый день, Анатолий Валерьевич. Меня зовут Анастасия. Скажите, пожалуйста, какие новые культурные проекты планируются в области?— Культурных планов масса, причем очень амбициозных: и проведение под патронатом ХОГА концертов мировых звезд, и реализация молодежных проектов, в том числе освоение новых необычных коммуникативных площадок, проведение фестивалей молодежных и студенческих театральных коллективов. Кроме того, мы хотим создать культурный кластер области. Харьков — театральная столица: у нас самое большое в Украине количество профессиональных и непрофессиональных театров. Но культура на сегодняшний день является дотационной, и для развития театров нужно финансирование. Используя координацию и взаимодействие власти, бизнеса, творческих коллективов мы можем получить хороший результат, и в этом направлении мы сейчас работаем.