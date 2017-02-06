Технологии

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В Харькове прошел мастер-класс для девушек по программированию

В Харькове прошел мастер-класс для девушек по программированию
В Харькове в воскресенье прошел международный проект Django girls – мастер-класс, во время которого девушки учатся, как создать свой сайт и развеивают стереотипы о программировании.
Участницы с утра и до вечера работали с шаблонами Django, языком Python, узнавали в чем же главная задача Html и Css и учились работать с проектом github. Мероприятие проводилось бесплатно, его цель – познакомить женщин с сферой информационных технологий.

– В IТ все еще есть гендерный дисбаланс, который очень хочется исправлять. Я участвовала в Джанго girls два года назад и теперь с удовольствием помогаю тем, кто интересуются программированием, – рассказала одна из коучей проекта Елена Персианова, которая работает разработчицей харьковской IТ-компании в Racoon Gang больше года.

Большинство девушек, которые пришли поучаствовать, «кодят» впервые. По специально подготовленному руководству участницы переходили от простого к сложному.

– У меня был веселый коуч, хорошая команда, а в «туториале» принцип работы языка даже объясняли на котиках! День был насыщенный, и я очень рада, что после десятка ошибок и кучи вопросов я все-таки закончила свой первый сайт, – рассказывает участница проекта студентка Татьяна.

По словам организатора воркшопа Алексея Радченко, это уже пятый Django girls в Харькове.

– Мастер-классы для женщин по программированию с шаблонами Django очень активно проводят в Европе, Азии и Африке. В Харьков это движение пришло в 2014 году, с тех пор дважды в год мы собираем девушек и рассказываем, что программирование это интересно и несложно, – добавляет он.

Алексей считает, что мероприятие изменяет представление и рушит стереотипы, которые складываются у людей и в том числе девушек, по поводу работы в сфере технологий.

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